Osservando lo score degli ultimi giorni si può senza dubbio affermare che Carlos Alcaraz si è ripreso alla grande. Dai quarti di finale in su gli Indian Wells Masters hanno rappresentato per lo spagnolo una marcia trionfale che l’ha portato alla vittoria finale dopo avere eliminato, nell’ordine, Zverev, il nostro Jannik Sinner e Medvedev, battuto in finale per 7-6, 6-1. Con questa vittoria lo spagnolo bissa quella del 2023. I numeri del ventenne Carlos Alcaraz sono davvero impressionanti. Tra i vari primati può annoverare anche quello di essere stato il più giovane numero uno della classifica ATP. Posizione raggiunta a 19 anni e 4 mesi nel 2022.

Attualmente Carlos Alcaraz è già a Miami per partecipare al secondo Master 1000 in terra americana. Qui incontrerà nuovamente alcuni degli atleti battuti di recente ed in particolare Jannik Sinner, sconfitto in semifinale a Indian Wells. L’altoatesino, altra splendida realtà tra i giovani tennisti, farà di tutto per prendersi la rivincita ma al momento lo spagnolo è l’uomo da battere e parte, sia pure per poco, col favore del pronostico. Nella scorsa edizione del Sunshine Double versione Miami, Carlos Alcaraz si fermò in semifinale perdendo proprio contro Sinner.

Nell’eventualità di uno scontro tra le due giovani realtà del tennis mondiale la differenza potrebbe farla il fondo. Quello di Indian Wells è definito come hard court ma è semplicemente una variante della terra rossa, il fondo più tecnico e complicato tra le classiche superfici su cui giocare a tennis. Sulla terra rossa gli scambi sono più lunghi per via della minore velocità della palla che di fatto va a limitare anche la possibilità di realizzare numerosi punti sul servizio. La terra rossa richiede quindi una maggiore tecnica e resistenza. Tra i campi utilizzati per il Grande Slam solo Parigi (Roland Garros) è su terra rossa. Tra i master 1000 su terra rossa va ricordato anche l’impianto del Foro Italico a Roma, dove si giocano tradizionalmente gli Internazionali d’Italia.

Tornando a Miami le probabilità che Carlos Alcaraz incontri Jannik Sinner sono consistenti, anche perché sarà assente il campione serbo Djokovic. I due sono rispettivamente nella parte alta e bassa del tabellone. Alcaraz nella parte alta del tabellone dovrà vedersela con Hubert Hurkacz, Alexander Zverev e Holger Rune; Sinner quella bassa: se la vedrà con Andrey Rublev, Casper Ruud e Daniil Medvedev, vincitore della scorsa edizione.

Come scritto in precedenza le scommesse online attribuiscono i favori del pronostico a Carlo Alcaraz la cui vittoria è quotata a 3.0, seguono a stretto giro Jannik Sinner a 3.45 e Zverev a 15.00. Segnaliamo infine, anche il ritorno di Matteo Berrettini in un torneo del circuito maggiore. (nota stampa).