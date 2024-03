"Chalet Royal" torna a San Giovanni Rotondo, selezione esclusiva di vini dalla rinomata cantina Ornellaia

San Giovanni Rotondo. Dopo il grandissimo successo di pubblico e di critica del 2023, “Chalet Royal” torna a San Giovanni Rotondo, portando con sé un’esperienza culinaria e vinicola senza eguali!

“Ci prepariamo a deliziare i sensi con una selezione esclusiva di vini provenienti dalla rinomata cantina Ornellaia in Toscana. Dal Leonia Rosè all’Ornellaia, ogni sorso sarà un viaggio unico nel mondo del gusto. Accompagneremo le degustazioni con un menu straordinario, appositamente creato per esaltare ogni piacere culinario”, dice 𝘎𝘪𝘶𝘴𝘦𝘱𝘱𝘦 𝘚𝘰𝘭𝘭𝘢𝘻𝘻𝘰, imprenditore, sommelier, e titolare de Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo (Foggia).

E non è finita qui! Con performance musicali di altissimo livello, tra cui la straordinaria interprete dei successi di Mina, Giovanna Russo, la talentuosa violinista Erica Loiacono, e il sound di Raffavoca.

Chalet Royal promette di trasformare ogni momento in un’esperienza indimenticabile!

“Abbiamo deciso di continuare il nostro appuntamento esclusivo ‘Chalet Royal’, grazie al quale negli anni, nella nostra città, spesso ricordata solo per la presenza del Santuario e della importante struttura sanitaria, si sono avvicendati numerosi esponenti di pregio della ristorazione nazionale, grandi sommelier, ambasciatori delle principali case di champagne, oltre che artisti di livello nazionale e internazionale. Cerchiamo con il nostro lavoro giornaliero di far diventare questa cittadina territorio attrattivo e punto di riferimento per un turismo anche enogastronomico, non solo religioso”, aggiunge Sollazzo.

La famiglia Sollazzo, da più di 25 anni nel mondo della ristorazione, già molti anni fa ha scommesso su una formula innovativa e professionale: offrire una cucina qualitativamente d’avanguardia e allo stesso tempo conservare e preservare le proprie radici garganiche.

Pochissimi posti disponibili🥂

📲Info e Prenotazioni

☎️Giuseppe 335 7004336