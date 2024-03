MANFREDONIA (FOGGIA) – Torna il Corteo Storico per il 768° anniversario della fondazione di Manfredonia.

La manifestazione a carattere storico-culturale denominata “Le giornate della Storia”, prevede lo svolgimento del corteo storico per il giorno 20 aprile 2024, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, nel percorso di seguito indicato: Molo di Ponente (raduno ore 18.30), Viale Kennedy, Piazza Marconi, Corso Manfredi, Via Arcivescovado, Piazza Giovanni XXIII°, Via Campanile, Corso Manfredi, Ingresso Castello Svevo – Angioino (conclusione con manifestazione teatrale).

Ritenuto di dover disciplinare opportunamente la circolazione stradale, al fine di garantire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione è vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli limitatamente al passaggio del corteo dei partecipanti.