Il progetto Ethosland rende Monte Sant'Angelo più green, con nuovi alberi nell'area urbana

Monte S.Angelo, 21/03/2024 – Ethosland, il progetto di rimboschimento del Gruppo Ethos – società di gestione di centri commerciali al quale hanno preso parte 22 centri commerciali Ethos tra cui il Centro Commerciale del Gargano di Monte S. Angelo – Manfredonia, con l’obiettivo di piantumare ben 1.000 nuove piante per riqualificare le aree verdi locali e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 del territorio.

Per la piantumazione comunale, il progetto ha previsto una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Monte S. Angelo. Tale cooperazione sinergica ha consentito di individuare nelle aree urbane del Comune di Monte S. Angelo le dimore ideali per la crescita delle nuove piante.

La fase di piantumazione è avvenuta in data nel mese di Febbraio in presenza di dell’Assessore ai Lavori Pubblici con delega anche al verde pubblico Giovanni Vergura e del Direttore del Centro Commerciale Claudio Casalino.

Da settembre fino al 31 dicembre 2023, i 22 centri hanno lanciato un appello alla generosità dei cittadini invitandoli a visitare il sito Ethosland.it e donare attraverso PayPal, con l’obiettivo di favorire la piantumazione di ulteriori piante.

Nella galleria del Centro Commerciale del Gargano, da ottobre fino a dicembre 2023 è stata allestita una bellissima postazione Ethosland per promuovere il progetto, incentivare i clienti a donare e per gestire ogni fase del contest artistico Green Contest School.

L’iniziativa green ha coinvolto i piccoli ma grandi artisti della città: gli alunni delle scuole primarie. Partecipando al contest artistico, gli alunni hanno dato vita a bellissimi disegni ispirati al tema green e sostenibilità. In cambio delle loro opere, i partecipanti hanno ricevuto un piccolo vasetto contenente del terriccio e semini, con l’incarico di prendersene cura per far crescere una bellissima piantina e diventare dei veri Ambasciatori Green.

L’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Monte S. Angelo (Fg), grazie alla grande partecipazione, è stato il vincitore del contest, aggiudicandosi un buono da 500€ da spendere in materiali didattici all’interno del Centro Commerciale del Gargano.

Attraverso queste importanti operazioni di piantumazione, il Gruppo Ethos contribuirà alla riduzione di emissioni di CO2 su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo futuro di diminuire l’impatto ambientale dei propri centri commerciali.

fotogallery