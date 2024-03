Incremento voli Roma su Bari e Brindisi festività pasquali, Lopane e Maurodinoia: “Garanzia di maggiore mobilità da e per la Puglia. Segno della collaborazione tra Regione, AdP e ITA Airways”

Questa mattina ITA Airways ha comunicato che incrementerà l’operativo da Roma Fiumicino sugli aeroporti di Bari e Brindisi con 18 voli addizionali complessivi tra il 26 marzo e il 2 aprile, con tariffe a partire da 55 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso). E si è detta disponibile a ulteriori incrementi di capacità nel caso si rendessero necessari.

“Accogliamo con piacere la notizia dell’aumento dei voli su Bari e Brindisi da parte di ITA Airways in vista delle festività pasquali – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane -. Questa iniziativa rappresenta un’importante risposta ai disagi e alle criticità causati dalla frana sulla tratta Foggia-Benevento che ha danneggiato la galleria Starza interrompendo i collegamenti ferroviari da e per Roma.

Nei giorni scorsi il presidente Michele Emiliano è prontamente intervenuto per sollecitare risposte tempestive da parte del governo nazionale al fine di calmierare i prezzi dei voli.

L’incremento dell’operativo dei voli da Roma Fiumicino sui nostri aeroporti contribuirà a garantire la continuità dei trasporti e a mantenere la vitalità dei collegamenti con la Capitale e le destinazioni internazionali. È un segnale tangibile della collaborazione instaurata tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e la compagnia aerea e conferma l’impegno profuso nella massima collaborazione per garantire la mobilità dei viaggiatori durante questo periodo a prezzi accessibili”.

“In questo momento di estrema difficoltà negli spostamenti da e per la Puglia in direzione Roma, la scelta di ITA Airways di incrementare i voli tra gli aeroporti pugliesi e l’aeroporto di Fiumicino per le festività pasquali colma importanti carenze e dimostra che il vettore è attento alle esigenze del territorio – ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. Garantendo più voli e prezzi accessibili si risponde prontamente a una problematica che interessa tantissimi cittadini pugliesi, in particolari pendolari e studenti, ma anche i turisti che avrebbero voluto raggiungere la Puglia con maggiore facilità. Ringrazio ITA Airways e AdP per la costruttiva collaborazione ancora una volta confermata.”