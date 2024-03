LONDRA – Kate Middleton è malata di cancro e ha iniziato la chemioterapia. Lo ha annunciato la stessa principessa con un videomessaggio dopo giorni di voci che si rincorrevano sul suo stato di salute.

La principessa di Galles e consorte dell’erede al trono britannico William, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro.

“Ho un cancro, ho iniziato la chemioterapia” ha spiegato Kate nel filmato in cui la si vede seduta su una panchina in un parco.

La principessa di Galles era stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all’addome la cui natura non era stata mai chiarita.

Una sua foto recente modificata e ritoccata aveva poi alimentato insistenti voci sul suo stato di salute precario.

Ora l’annuncio video in cui Kate ammette di essere malata di cancro e afferma che sta combattendo la malattia e si sta sottoponendo a “chemioterapia preventiva”. La principessa però ha tenuto a rassicurare la nazione che sta bene.