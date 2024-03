Hanno un peso certamente non da poco le dimissioni annunciate con una nota stampa, di Rossella Falcone, numero 2 del Comune di Vieste.

Si chiude così l’avventura politica del già assessore al turismo e vice Sindaco del centro garganico.

Il motivo di tale scelta è legato a contrasti personali che hanno minato i rapporti interpersonali con il primo cittadino.

“Nel rispetto della democrazia e dell’etica politica, oggi presentiamo le nostre dimissioni dagli incarichi di Assessore, Vice Sindaco e Consigliere del Comune di Vieste – queste le parole con cui assieme al consigliere Dario Carlino ha comunicato la decisione a mezzo stampa -.

È con immenso rammarico e con il cuore colmo di sentimenti contrastanti che prendiamo questa difficile decisione, motivata dalla necessità di preservare l’integrità e la coerenza dei valori che hanno guidato fin dall’inizio la nostra azione politica.

Il nostro impegno in questi anni di mandato è sempre stato dettato dalla passione per il bene comune e dalla volontà di servire la nostra comunità con onestà, trasparenza e dedizione. Tuttavia, negli ultimi due anni abbiamo assistito con crescente preoccupazione al venir meno dei principi fondamentali che avevano contraddistinto il primo mandato amministrativo, ovvero la condivisione e l’opportunità dell’azione di governo”, conclude la nota.

Secondo quanto riferito ai microfoni di Stato Quotidiano non c’erano più le condizioni per portare avanti un progetto politico nato anni fa da un gruppo di sodali, persone che con le quali si condivideva un’idea e una programmazione sul lungo periodo.

“Non è stata una scelta semplice, abbandonare un progetto nato tra un gruppo di amici che hanno deciso di condividere un percorso che poi è venuto meno. Già durante il secondo mandato é iniziato a scricchiolare qualcosa, tanto da far venire fuori un altro percorso modificando quel che era il disegno originario. Non nego che quello appena conclusosi sia stato un periodo difficile, sono stati due anni faticosi, anni durante i quali si sono incrinati anche i rapporti umani”, racconta accorata a SQ Falcone, spiegando nel concreto cosa è accaduto.

“Il Sindaco mi aveva completamente esautorata, ma ciò che ancor più mi ha amareggiato é stata la presa d’atto dell’assenza di un’opposizione. Ho fatto le spese di un progetto nel quale la dialettica politica è inesistente. Tale mancanza di democrazia, nel lungo periodo ha un peso e ha reso tutto più difficile”, spiega, facendo riferimento all’esistenza della famosa lista civetta.

Quanto a progetti futuri, per ciò che riguarda la politica, Falcone non si sbilancia, resta tuttavia l’impegno assunto nel settembre del 2021 quale consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’Acquedotto Pugliese.

“Per il momento penso soltanto rilassarmi e a staccare la spina da tutto ciò che è accaduto ultimamente. Parlare di politica ora mi sembra prematuro. Quanto ad Aqp, continuerò a portare avanti il discorso infrastrutturale, rappresentando la nostra provincia, dedicando ancor di più le mie energie ed il mio tempo”.