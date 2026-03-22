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Home // Foggia // Alle ore 19 l’affluenza al referendum in Puglia sfiora il 31%

PUGLIA REFERENDUM Alle ore 19 l’affluenza al referendum in Puglia sfiora il 31%

Tra i comuni spicca Melpignano, nel Salento, che fa segnare la percentuale più alta con il 44,08% dei votanti

ELEZIONI, FOGGIA, ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI

ELEZIONI, FOGGIA, ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Alle ore 19 l’affluenza al referendum in Puglia sfiora il 31%, attestandosi al 30,96% degli aventi diritto, pari a circa 980mila elettori. Il dato risulta leggermente superiore rispetto al referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 30,28%.

Nel dettaglio territoriale, l’area metropolitana di Bari registra un’affluenza del 32,06%, con il capoluogo che sale al 34,62%. Seguono la provincia di Lecce con il 33,80%, Barletta-Andria-Trani al 30,36%, Brindisi al 30,15% e Taranto al 29,78%. Più bassa la partecipazione nel Foggiano, ferma al 26,86%.

Tra i comuni spicca Melpignano, nel Salento, che fa segnare la percentuale più alta con il 44,08% dei votanti. All’estremo opposto Carpino, in provincia di Foggia, dove l’affluenza si arresta al 17,29%.

I prossimi aggiornamenti sull’andamento della partecipazione sono attesi alle ore 23. Lo riporta l’ANSA.

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