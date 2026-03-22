Anarchici morti al Parco degli Acquedotti, rivendicazione online: “Sono caduti combattendo”

«Sono morti in azione, combattendo». Con queste parole ambienti anarchici hanno rivendicato la morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, deceduti nell’esplosione di un ordigno artigianale che stavano preparando in un casolare all’interno del Parco degli Acquedotti.

La rivendicazione è apparsa online attraverso un documento firmato da alcuni circoli dell’area anarchica, che descrive i due come «compagni fraterni» e «rivoluzionari fino all’ultimo istante». Nel testo si insiste sul concetto di “guerra sociale”, definita «non una recita, ma una guerra reale», e si afferma che «la loro passione per la vita sarà più forte della morte» e «la loro integrità resterà un monito contro ogni oppressore».

Le indagini: ipotesi attentato e obiettivi sensibili

Gli investigatori sono al lavoro per chiarire il possibile obiettivo dell’ordigno. Tra le prime ipotesi emergono infrastrutture sensibili come snodi ferroviari o obiettivi legati alle forze dell’ordine.

Secondo gli inquirenti, l’elemento centrale resta la finalità dell’azione: la costruzione dell’ordigno rafforzerebbe l’ipotesi di un attentato pianificato, inserito in un contesto ideologico ben definito.

Scritte minacciose nella metro

Nella notte sono comparse scritte di rivendicazione e minaccia presso la fermata Marconi della linea B della metropolitana di Roma. Tra le frasi: «La nostra vendetta sarà terribile», «Morte agli oppressori» e «Odio lo Stato», accompagnate da sigle riconducibili all’area anarchica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Paolo, allertati dalla centrale operativa Atac. Gli investigatori stanno analizzando i filmati di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Il rischio escalation: l’analisi dell’ex magistrato

«C’è il rischio concreto che vengano trasformati in martiri, con una possibile escalation», avverte Antonio Rinaudo, ex pubblico ministero che ha seguito a lungo le indagini sul terrorismo anarchico. Secondo Rinaudo, si tratta di una dinamica già vista: «Quando uno di loro muore, diventa un simbolo da rivendicare e vendicare». Un meccanismo che potrebbe portare, nelle prossime settimane, a nuove iniziative e azioni dimostrative.

L’ex magistrato sottolinea come il contesto «non lasci spazio a equivoci»: la preparazione di un ordigno indica una chiara intenzione operativa. «Non si tratta di soggetti casuali – spiega – ma inseriti in un’area ideologica precisa».

I possibili bersagli e la strategia comunicativa

Tra i potenziali fronti di mobilitazione, Rinaudo individua temi come la guerra e obiettivi simbolici quali infrastrutture ferroviarie o aziende legate alla difesa, come Leonardo.

Si tratterebbe, secondo l’analisi, di bersagli ad alto valore simbolico, facilmente inseribili nella narrazione antagonista. Un elemento nuovo rispetto al passato è la capacità comunicativa del movimento, già emersa nel caso di Alfredo Cospito, il cui sciopero della fame ha rappresentato uno strumento di mobilitazione e propaganda.

Giovani ed emulazione: il livello di attenzione resta alto

Un altro fattore di rischio è rappresentato dalla possibile emulazione, soprattutto tra i più giovani. «Alcuni percorsi si costruiscono per imitazione», osserva Rinaudo, evidenziando come episodi di questo tipo possano riattivare reti e consenso. Le autorità, conclude, dovranno evitare una risposta esclusivamente repressiva che potrebbe alimentare ulteriormente la contrapposizione. Il rischio, infatti, è che iniziative apparentemente sociali possano trasformarsi in copertura per attività più radicali.

Uno scenario in evoluzione

Nell’immediato, gli investigatori si aspettano un aumento di azioni simboliche e rivendicazioni, volte a rilanciare la mobilitazione e riaffermare la presenza dell’area anarchica.

Un quadro che impone massima attenzione, in una fase in cui tensioni ideologiche e contesto internazionale potrebbero contribuire ad alimentare nuove derive estremiste.

Lo riporta Leggo.it