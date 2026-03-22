MANFREDONIA – C’era anche una rappresentanza di Manfredonia alla trentunesima Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia, svoltasi questa mattina a Torino e promossa da Libera.

Un vero e proprio fiume di persone ha attraversato il capoluogo piemontese, insieme a oltre 500 familiari delle vittime innocenti delle mafie. Tra i partecipanti, numerosi amministratori locali aderenti ad Avviso Pubblico, associazioni e realtà del territorio. Presente anche il Presidio Libera provinciale di Foggia, con la partecipazione attiva del presidio scolastico e di quello cittadino di Manfredonia.

Momento centrale della giornata è stata la lettura dei nomi delle 1.117 vittime innocenti di mafia, seguita dall’intervento di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che ha lanciato un forte appello alla responsabilità collettiva.

«La giustizia – ha ricordato don Ciotti dal palco – non è mai contro qualcuno, è sempre per qualcuno: per chi è stato calpestato, per chi non ha avuto voce, per chi è stato tradito proprio da chi doveva proteggerlo. Non è una domanda da giuristi chiedersi come debba essere la giustizia per essere veramente giusta: è una domanda da esseri umani».

Un messaggio incisivo, che ha richiamato tutti a un impegno concreto:

«Non basta avere le mani pulite se poi le teniamo in tasca: così diventiamo complici dell’indifferenza e dell’ingiustizia che avanza».

L’invito rivolto ai presenti è stato chiaro: non restare spettatori, ma diventare protagonisti attivi nella costruzione di una società più giusta, a partire dai propri territori.

«La mafia – ha aggiunto don Ciotti – oggi è presente in forme diverse e tocca a noi metterci in gioco. I cambiamenti hanno bisogno di ognuno di noi: c’è una parte di responsabilità che riguarda tutti, come cittadini, come cristiani e come persone».

A sottolineare l’importanza della partecipazione anche per la comunità sipontina è stato il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha ribadito il valore della memoria come strumento di impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata.