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AUTISMO BIAGIO Autismo, la storia di Biagio: progressi grazie alla terapia in acqua, ma resta il nodo dei costi

Un racconto che mette in luce non solo i risultati ottenuti grazie alla terapia multisistemica in acqua

Autismo e didattica inclusiva: il seminario del DISTUM per formare i docenti del futuro

Autismo - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO – I progressi ci sono, sono concreti e visibili. Ma non tutte le famiglie possono permetterseli. È il tema che emerge dalla storia di Biagio, 13enne affetto da disturbo dello spettro autistico in forma grave, raccontata dalla madre Doriana in vista della Giornata mondiale dell’autismo del 2 aprile.

Un racconto che mette in luce non solo i risultati ottenuti grazie alla terapia multisistemica in acqua (Tma), ma anche le difficoltà economiche e il senso di solitudine che ancora vivono molte famiglie.

«Tanto è stato fatto nel corso di questi anni, ma tanto ancora si deve e si può fare. Manca un sostegno psicologico e materiale. A volte ci sentiamo soli», spiega Doriana. «Sarebbe necessaria una maggiore formazione di educatori e psicologi in questo particolare segmento».

La famiglia, originaria di San Giovanni Rotondo, ha affrontato fin dai primi anni di vita del ragazzo un percorso complesso. I primi segnali sono comparsi intorno ai 18 mesi, con una regressione nel linguaggio, seguita da una diagnosi confermata prima nell’ospedale di riferimento locale e poi al Bambino Gesù di Roma.

Oltre alle difficoltà comunicative, Biagio ha manifestato problemi neurologici, ritardi cognitivi e difficoltà motorie. Un cambiamento significativo è arrivato con l’introduzione della terapia multisistemica in acqua, iniziata all’età di due anni e mezzo.

«I benefici sono evidenti – racconta la madre – sia sotto il profilo motorio, sia in quello del linguaggio e relazionale. Il linguaggio non è fluido, ma gli permette di esprimere i suoi bisogni. Frequenta la scuola e segue percorsi di orientamento».

La Tma utilizza l’acqua come strumento terapeutico capace di attivare componenti emotive, sensoriali e motorie. Tuttavia, si tratta di un percorso che comporta costi significativi e non sempre coperti dal sistema sanitario pubblico.

A sottolinearne l’efficacia è anche Matteo Colella, operatore e supervisore che segue Biagio fin dall’inizio: «La Tma è uno strumento terapeutico particolarmente efficace». Proprio per questo, iniziative come l’“Abbracciata collettiva” – in programma il 28 e 29 marzo in otto città italiane, tra cui Foggia – puntano a raccogliere fondi per sostenere le famiglie con minori possibilità economiche.

L’obiettivo è chiaro: garantire un accesso più equo alle terapie e ridurre il peso economico che oggi grava su chi affronta quotidianamente la disabilità.

Una storia che diventa simbolo di una realtà più ampia, in cui ai progressi della scienza e delle terapie non sempre corrisponde un adeguato supporto sociale ed economico.

Fonte: lagazzettadelmezzogiorno.it

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