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CANE INVESTITO Cane investito sulla SS89: ritrovata la carcassa al km 189.500 in direzione Foggia

Un episodio che riporta ancora una volta l’attenzione su una triste realtà

Cane investito sulla SS89: ritrovata la carcassa al km 189.500 in direzione Foggia

Cane investito sulla SS89: ritrovata la carcassa al km 189.500 in direzione Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

FOGGIA – Una scena dolorosa quella che si sono trovate davanti le Guardie Ambientali Italiane nella giornata di oggi, 22 marzo 2026, durante un servizio di controllo del territorio lungo la SS89.

All’altezza del km 189.500, in direzione Foggia, gli operatori hanno rinvenuto la carcassa di un cane di grossa taglia, abbandonata sul ciglio della strada. Secondo quanto riferito da Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, le condizioni dell’animale fanno presumere che l’investimento sia avvenuto da pochissimo tempo.

Un episodio che riporta ancora una volta l’attenzione su una triste realtà: quella degli animali lasciati senza soccorso, vittime dell’indifferenza di chi, troppo spesso, sceglie di non fermarsi.

Le Guardie Ambientali sono intervenute prontamente, provvedendo a segnalare l’accaduto alle autorità competenti per consentire la rapida rimozione della carcassa e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

«Situazioni come questa – sottolinea Manzella – ci ricordano quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte. Dietro ogni animale c’è una vita, e anche nella morte meritano rispetto e dignità».

Un richiamo alla responsabilità e alla sensibilità collettiva: non restare indifferenti può fare la differenza.

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