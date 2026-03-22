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Home // Prima pagina // Carburanti alle stelle, “lo sconto sulle accise già divorato dai rincari”

"RINCARI FOLLI" Carburanti alle stelle, “lo sconto sulle accise già divorato dai rincari”

Secondo i dati regionali pubblicati dal Mimit, il prezzo medio del gasolio ha raggiunto oggi 1,976 euro al litro

Frode in commercio carburanti: sequestri in tutta Italia, a capo un imprenditore pugliese

Frode in commercio carburanti - Fonte: bergamonews - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
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Nuovi aumenti sulla rete carburanti rischiano di annullare nel giro di pochi giorni i benefici del taglio delle accise introdotto dal Governo. A lanciare l’allarme è il Codacons, che evidenzia come i prezzi alla pompa siano tornati a salire in modo generalizzato.

Secondo i dati regionali pubblicati dal Mimit, il prezzo medio del gasolio ha raggiunto oggi 1,976 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 1,717 euro/litro. Ancora più alti i listini in autostrada, dove il diesel arriva a 2,045 euro/litro e la benzina a 1,781 euro/litro.

In alcune regioni il gasolio sfiora ormai la soglia psicologica dei 2 euro al litro: i valori più elevati si registrano in Campania (1,995 euro/litro), Calabria (1,994 euro/litro) e Molise (1,990 euro/litro).

Il Codacons chiarisce che tali rincari non dipendono dalla mancata applicazione del taglio delle accise — già recepito dal 97,3% degli impianti — ma piuttosto dall’aumento del prezzo industriale dei carburanti e dalle persistenti anomalie regionali nei listini.

I dati evidenziano inoltre come il beneficio per i consumatori sia già stato in parte eroso: rispetto al 18 marzo, prima del decreto, il gasolio è diminuito di appena 12,7 centesimi al litro, a fronte di un taglio delle accise pari a 24,4 centesimi. La benzina registra invece una riduzione di circa 15 centesimi.

Una dinamica che, secondo l’associazione dei consumatori, sta progressivamente riducendo il risparmio per gli automobilisti, con una perdita stimata di circa 5,85 euro su un pieno di gasolio.

“Di questo passo — avverte il Codacons — lo sconto sulle accise sarà completamente vanificato nel giro di pochi giorni”, considerando anche che la misura ha una durata limitata a 20 giorni.

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