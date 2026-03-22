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Home // Prima pagina // Cocaina rosa per 100mila euro in casa: arrestata giovane madre “insospettabile”, caccia ai complici

"MAMMA COCAINA" Cocaina rosa per 100mila euro in casa: arrestata giovane madre “insospettabile”, caccia ai complici

Determinante per l’individuazione della sospettata è stata anche un’attività di web patrolling

cocaina rosa ph leggo.it

cocaina rosa ph leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Prima pagina // Stato news //

Una donna di 29 anni, incensurata e madre di un bambino piccolo, è stata arrestata dai carabinieri dopo essere stata trovata in possesso di oltre 240 grammi di cocaina rosa, una delle sostanze stupefacenti più costose sul mercato, con un valore stimato intorno ai 100mila euro.

Il blitz è stato eseguito in un appartamento situato tra il quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, e il comune di Portici. All’interno dell’abitazione, di circa 50 metri quadrati, i militari hanno rinvenuto anche il materiale utilizzato per il confezionamento e lo spaccio della droga.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver custodito e venduto la sostanza per conto di terzi, motivando la sua scelta con la necessità di mantenere e accudire il figlio, presente in casa al momento dell’intervento.

Determinante per l’individuazione della sospettata è stata anche un’attività di web patrolling, ovvero il monitoraggio di social network e canali digitali, affiancata ai tradizionali controlli sul territorio condotti dai carabinieri di Varcaturo.

La 29enne, descritta dagli investigatori come una figura “insospettabile”, operava in un giro di spaccio di droga di lusso, general ente associata ad ambienti esclusivi e clientela facoltosa. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto per la donna la misura degli arresti domiciliari, consentendole di rimanere accanto al figlio. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione della sostanza, anche attraverso ulteriori attività investigative online. Lo riporta leggo.it

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