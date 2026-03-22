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Home // Foggia // Foggia, pranzo di fraternità per la fine del Ramadan: l’iniziativa della Caritas Diocesana

FOGGIA RAMADAN Foggia, pranzo di fraternità per la fine del Ramadan: l’iniziativa della Caritas Diocesana

L’iniziativa si traduce in un pranzo di fraternità, in programma domenica 22 marzo alle ore 12:30, presso il ristorante Marrakech, situato in via Monfalcone 47 a Foggia.

Foggia, annullata la festa di fine Ramadan: “Scelta di rispetto e solidarietà”

Moschea - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Un gesto concreto di dialogo, accoglienza e condivisione. Come ogni anno, la Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, in comunione con l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, promuove un momento di incontro dedicato ai fratelli e alle sorelle di fede musulmana presenti nel capoluogo dauno, in occasione della conclusione del Ramadan.

L’iniziativa si traduce in un pranzo di fraternità, in programma domenica 22 marzo alle ore 12:30, presso il ristorante Marrakech, situato in via Monfalcone 47 a Foggia.

Un appuntamento che si rinnova nel tempo e che rappresenta un importante segnale di dialogo interreligioso e integrazione, in una comunità sempre più plurale. Il pranzo vuole essere non solo un momento conviviale, ma anche un’occasione per rafforzare i legami tra persone di culture e religioni diverse, nel segno della reciproca conoscenza e del rispetto.

La Caritas e l’Arcidiocesi ribadiscono così il proprio impegno nel promuovere percorsi di inclusione e solidarietà, valorizzando il significato profondo dell’accoglienza e della fraternità, soprattutto in un periodo simbolico come quello della fine del Ramadan.

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