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AGGUATI GARGANO Gargano, escalation dopo i due agguati: carabinieri in campo con elicotteri e posti di blocco tra Vieste, Monte e Manfredonia

Dalla sparatoria di Monte Sant’Angelo al nuovo agguato a Vieste, torna alta la tensione sul promontorio

Fonte: l'eco di bergamo

Fonte: l'eco di bergamo - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

GARGANO – Dalla sparatoria di Monte Sant’Angelo al nuovo agguato a Vieste, torna alta la tensione sul promontorio. E scattano controlli straordinari delle forze dell’ordine su tutto il territorio.

POTREBBE INTERESSARTI // Agguato a Danilo Notarangelo: torna l’ombra della guerra di mafia sul Gargano

Negli ultimi giorni, il Gargano è stato teatro di due distinti episodi che hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza: il tentato omicidio di Simone Daniele, ferito il 5 marzo scorso in piazza Duca d’Aosta a Monte Sant’Angelo, e il recente agguato ai danni di Danilo Notarangelo nelle campagne di Vieste.

Per il primo episodio, i carabinieri hanno già arrestato un 18enne, Matteo Gabriele Guerra, individuato come presunto responsabile della sparatoria e rintracciato all’interno di un’abitazione dove si nascondeva.

POTREBBE INTERESSARTI // Tentato omicidio Simone Daniele a Monte, catturato il 18enne: era nascosto in un’abitazione

Il secondo caso, quello di Notarangelo, riporta invece alla memoria una lunga scia di violenza che negli anni ha interessato Vieste e l’intero Gargano, spesso legata a contrasti tra gruppi criminali per il controllo del territorio .

Proprio alla luce dei due episodi ravvicinati, è stata rafforzata la presenza delle forze dell’ordine. Carabinieri impegnati con pattugliamenti straordinari, posti di blocco lungo le principali arterie e controlli serrati nei centri di Vieste, Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

In azione anche elicotteri che sorvolano l’area a bassa quota, soprattutto nelle zone rurali e periferiche, considerate più sensibili sotto il profilo investigativo.

L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire eventuali nuove azioni violente, dall’altro raccogliere elementi utili alle indagini in corso.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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