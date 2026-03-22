GARGANO – Dalla sparatoria di Monte Sant’Angelo al nuovo agguato a Vieste, torna alta la tensione sul promontorio. E scattano controlli straordinari delle forze dell’ordine su tutto il territorio.

Negli ultimi giorni, il Gargano è stato teatro di due distinti episodi che hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza: il tentato omicidio di Simone Daniele, ferito il 5 marzo scorso in piazza Duca d’Aosta a Monte Sant’Angelo, e il recente agguato ai danni di Danilo Notarangelo nelle campagne di Vieste.

Per il primo episodio, i carabinieri hanno già arrestato un 18enne, Matteo Gabriele Guerra, individuato come presunto responsabile della sparatoria e rintracciato all’interno di un’abitazione dove si nascondeva.

Il secondo caso, quello di Notarangelo, riporta invece alla memoria una lunga scia di violenza che negli anni ha interessato Vieste e l’intero Gargano, spesso legata a contrasti tra gruppi criminali per il controllo del territorio .

Proprio alla luce dei due episodi ravvicinati, è stata rafforzata la presenza delle forze dell’ordine. Carabinieri impegnati con pattugliamenti straordinari, posti di blocco lungo le principali arterie e controlli serrati nei centri di Vieste, Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

In azione anche elicotteri che sorvolano l’area a bassa quota, soprattutto nelle zone rurali e periferiche, considerate più sensibili sotto il profilo investigativo.

L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire eventuali nuove azioni violente, dall’altro raccogliere elementi utili alle indagini in corso.