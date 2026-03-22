Il Bari crolla al San Nicola sotto i colpi della Carrarese, che si impone con un netto 3-0 davanti a circa diecimila spettatori e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Per i biancorossi, invece, la sconfitta rappresenta un duro colpo alla classifica, rendendo sempre più complicata la corsa alla permanenza in categoria.
Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con il Bari vicino al vantaggio grazie a Moncini, la gara cambia volto nella ripresa. Da segnalare anche l’espulsione di Bellomo, avvenuta nel finale della prima frazione, che lascia i pugliesi in difficoltà nella gestione del match.
A inizio secondo tempo la Carrarese passa in vantaggio con Rouhi, ben servito da Zanon. Il Bari prova a reagire, ma le conclusioni di Rao e Odenthal non trovano lo specchio della porta. Gli ospiti, più cinici, raddoppiano poco dopo con Abiuso, mettendo in discesa la partita.
Al 35’ della ripresa arriva anche il terzo gol firmato da Bouah, che chiude definitivamente i conti. Nel finale c’è spazio per un gol annullato a Cuni e per la festa della Carrarese, ormai vicinissima alla salvezza.
Per il Bari, invece, si apre una fase delicata della stagione, con la necessità di invertire rapidamente la rotta per evitare un finale amaro. Lo riporta l’Ansa.