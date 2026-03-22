Edizione n° 6013

BALLON D'ESSAI

PESCA MANFREDONIA // Pesca Puglia. “Il caro carburante sta distruggendo un settore strategico”
21 Marzo 2026 - ore  12:00

CALEMBOUR

ANDRIA MORTE // Tragedia sul lavoro nel Barese: muore operaio 30enne di Andria, il cordoglio della sindaca
22 Marzo 2026 - ore  09:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Il Bari crolla al San Nicola sotto i colpi della Carrarese

SAN NICOLA BARI Il Bari crolla al San Nicola sotto i colpi della Carrarese

Il Bari crolla al San Nicola sotto i colpi della Carrarese, che si impone con un netto 3-0 davanti a circa diecimila spettatori e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza

BARI AVELLINO - STADIO SAN NICOLA SEMI DESERTO

BARI AVELLINO - STADIO SAN NICOLA SEMI DESERTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Bari // Il profilo //

Il Bari crolla al San Nicola sotto i colpi della Carrarese, che si impone con un netto 3-0 davanti a circa diecimila spettatori e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Per i biancorossi, invece, la sconfitta rappresenta un duro colpo alla classifica, rendendo sempre più complicata la corsa alla permanenza in categoria.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con il Bari vicino al vantaggio grazie a Moncini, la gara cambia volto nella ripresa. Da segnalare anche l’espulsione di Bellomo, avvenuta nel finale della prima frazione, che lascia i pugliesi in difficoltà nella gestione del match.

A inizio secondo tempo la Carrarese passa in vantaggio con Rouhi, ben servito da Zanon. Il Bari prova a reagire, ma le conclusioni di Rao e Odenthal non trovano lo specchio della porta. Gli ospiti, più cinici, raddoppiano poco dopo con Abiuso, mettendo in discesa la partita.

Al 35’ della ripresa arriva anche il terzo gol firmato da Bouah, che chiude definitivamente i conti. Nel finale c’è spazio per un gol annullato a Cuni e per la festa della Carrarese, ormai vicinissima alla salvezza.

Per il Bari, invece, si apre una fase delicata della stagione, con la necessità di invertire rapidamente la rotta per evitare un finale amaro. Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO