La Roma ritrova il sorriso e torna alla vittoria battendo il Lecce per 1-0 all’Olimpico, in una gara tutt’altro che brillante ma fondamentale per il morale e la classifica. A decidere il match è Robinio Vaz, al primo gol in Serie A, che nella ripresa firma la rete che consente ai giallorossi di agganciare la Juventus.

Un successo che non cancella l’amarezza per l’eliminazione in Europa League, ma che permette alla squadra di Gasperini di allontanare almeno in parte le tensioni degli ultimi giorni, testimoniati anche dai fischi e dallo striscione critico esposto dalla Curva Sud prima del fischio d’inizio.

Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, con una Roma rimaneggiata e poco incisiva. L’unico sussulto arriva da Malen, protagonista dell’azione che porta al gol poi annullato a Pisilli per fuorigioco. Per il resto, i giallorossi faticano a costruire gioco, anche a causa delle numerose assenze che condizionano l’assetto della squadra.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match. L’ingresso di Vaz si rivela decisivo: il francese sfrutta al meglio un assist di Hermoso, nato da uno scambio con Malen, e di testa firma il vantaggio che rompe l’equilibrio. La Roma avrebbe anche le occasioni per chiudere i conti, ma manca di precisione sotto porta.

Nel finale, però, i capitolini rischiano grosso. Il Lecce sfiora il pareggio prima con N’Dri, fermato da un grande intervento di Svilar, e poi con Pierotti, il cui colpo di testa viene salvato sulla linea da Hermoso. Episodi che tengono in bilico la partita fino all’ultimo.

Il triplice fischio libera l’esultanza dell’Olimpico, rimasto a lungo freddo, ma capace di scaldarsi nel finale anche per il ritorno in campo di Angelino, accolto da una standing ovation.

La Roma torna così al successo dopo un mese e rilancia le proprie ambizioni, anche se la zona Champions resta a tre punti di distanza. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: la sfida di Pasqua a San Siro contro la capolista Inter, snodo cruciale per il finale di stagione. Lo riporta l’Ansa.