Malore dopo la donazione di sangue: muore a 49 anni davanti alla famiglia

FILOTTRANO (Ancona) – Una tragedia improvvisa, consumata tra le mura domestiche, ha spezzato la vita di Paolo Accorroni, 49 anni, morto nel primo pomeriggio davanti alla moglie e ai suoi quattro figli, dopo un malore sopraggiunto poche ore dopo aver donato il sangue.

Il malore in casa dopo la donazione

La mattinata era iniziata nel segno della solidarietà. Accorroni si era recato all’Avis di Filottrano per la sua prima donazione, scegliendo di diventare donatore attivo. Rientrato a casa, aveva accusato un leggero senso di debolezza, inizialmente attribuito al prelievo.

Nulla lasciava presagire il dramma. L’uomo si era sdraiato per riposare, in attesa di riprendere le sue attività quotidiane: nel pomeriggio avrebbe raggiunto il gruppo scout e, più tardi, seguito uno dei figli impegnato in una partita di calcio.

Poco prima di pranzo, però, la situazione è precipitata: Accorroni si è alzato dal letto, ha perso i sensi ed è crollato a terra.

Inutili i soccorsi: 40 minuti di rianimazione

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte della moglie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco. Per oltre quaranta minuti i medici hanno tentato di rianimarlo con massaggio cardiaco e manovre salvavita, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il decesso è stato dichiarato sul posto.

La salma è stata successivamente trasferita alla casa funeraria, mentre la notizia si è diffusa rapidamente in tutta la comunità di Filottrano, profondamente colpita dalla perdita.

Una vita spesa per gli altri

Paolo Accorroni era una figura molto conosciuta e stimata. Sensei di judo, punto di riferimento per molti giovani, era impegnato anche come responsabile dei gruppi scout parrocchiali, volontario della Protezione civile e collaboratore della società sportiva locale.

Operaio presso un’azienda edile del territorio, riusciva a conciliare il lavoro con un’intensa attività di volontariato, sempre al servizio della comunità.

Il dolore della comunità e lo stop allo sport

Profondo il cordoglio anche nel mondo sportivo. La società Filottranese Calcio ha deciso di annullare le partite delle giovanili in programma. Il presidente ha espresso vicinanza alla famiglia, in particolare al figlio Mattia, tesserato della squadra: un gesto di rispetto e partecipazione al dolore per una perdita che ha lasciato tutti sgomenti.

Un vuoto incolmabile

La morte improvvisa di Paolo Accorroni lascia un segno profondo non solo nella comunità, ma soprattutto nella sua famiglia. Quattro figli, una moglie, una vita intera dedicata agli altri: quando viene a mancare una figura così, le parole sembrano insufficienti. Resta il ricordo di un uomo presente, generoso, capace di lasciare un’impronta autentica in ogni ambito della sua vita.

Lo riporta Leggo.it