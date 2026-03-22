Manfredonia Autismo, appello alla solidarietà “Aiutateci a completare la nostra sede”

MANFREDONIA – Una storia che parte dal nulla, ma che oggi si sta trasformando in un progetto concreto fatto di impegno, speranza e comunità. È quella raccontata da Rosanna Olivieri, presidente dell’associazione Manfredonia Autismo, che lancia un appello alla cittadinanza per sostenere la campagna solidale di Pasqua.

L’associazione, nata nel dicembre 2024 dall’iniziativa di genitori di figli con disturbi dello spettro autistico, in poco più di un anno è riuscita a compiere passi importanti. «Siamo partiti da zero – spiega Olivieri – ma abbiamo incontrato persone straordinarie che hanno scelto di aiutarci concretamente».

Oggi il traguardo più significativo è la realizzazione di una sede dedicata: uno spazio ancora in costruzione, tra polvere e lavori in corso, ma già carico di significato. «Dentro quei muri c’è amore, c’è speranza. Si sente», sottolinea la presidente.

Per rendere la struttura pienamente operativa, però, è necessario completarla con arredi e strumenti adeguati alle attività educative rivolte ai ragazzi. Da qui nasce la campagna “Primavera Solidale”, che punta a raccogliere fondi attraverso la vendita di uova di Pasqua.

L’obiettivo è concreto: acquistare una digital board, uno strumento didattico fondamentale per le attività educative e inclusive che l’associazione intende sviluppare nella nuova sede.

La campagna è ormai alle battute finali e il tempo stringe. «Abbiamo ancora bisogno dell’aiuto di tutti per raggiungere questo piccolo grande obiettivo», è l’appello.

L’iniziativa ha anche un forte valore sociale aggiunto: le uova sono realizzate dall’associazione Diversabili di Lucera, dove lavorano ragazzi con disabilità. Una rete solidale che coinvolge più realtà del territorio e moltiplica il valore del gesto.

La campagna, promossa dall’associazione Love Gargano presieduta da Filippo De Vita, coinvolge diverse associazioni locali, ciascuna con un proprio obiettivo. Le informazioni sono disponibili tramite QR code sulle locandine distribuite in città.

Per sostenere Manfredonia Autismo è necessario ordinare e ritirare le uova direttamente tramite l’associazione o presso le attività aderenti che espongono il logo ufficiale. Il contributo richiesto è di 13 euro per l’uovo al latte e 14 euro per quello fondente.

Un piccolo gesto che può contribuire a scrivere il lieto fine di una storia appena iniziata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente Rosanna Olivieri al numero 328 1349128