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Home // Cronaca // Manfredonia: la gita del 1988 oggi esempio per tutti. “Se Roberto non parte, non parte nessuno”

"ROBERTO, 1988" Manfredonia: la gita del 1988 oggi esempio per tutti. “Se Roberto non parte, non parte nessuno”

"Non avremmo iniziato la gita se Roberto, un nostro compagno disabile, non fosse partito con noi"

Manfredonia: la gita del 1988 oggi esempio per tutti. “Se Roberto non parte, non parte nessuno”

Manfredonia: la gita del 1988 oggi esempio per tutti. “Se Roberto non parte, non parte nessuno” - COMBO SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

“Oggi fa rumore. Trentotto anni fa era coraggio. Oggi fa rumore se un gruppo di studenti è in gita a Praga e canta per strada intorno a una chitarra “Alba chiara”, o se un altro gruppo sventola lo striscione del Manfredonia Calcio. Tutti commentano: “Che bravi! Che belli!”. Eppure, trentotto anni fa, un gruppo di ragazzi fece tutto questo… e molto di più. Una gita diversa: valigie senza rotelle, pochi vestiti, banconote stropicciate messe da parte con fatica, qualche gettone telefonico per chiamare a casa. E soprattutto, una battaglia di coraggio e amicizia.

Non avremmo iniziato la gita se Roberto, un nostro compagno disabile, non fosse partito con noi. All’epoca la parola “inclusione” non esisteva, il concetto di sostegno non era ancora riconosciuto. Non era ribellione, era giustizia. E lo abbiamo detto chiaramente: se Roberto non parte, non parte nessuno.

C’era Matteo, che lo caricava in braccio lungo le strade di Barcellona, senza esitazioni, senza cercare applausi. Oggi Matteo non c’è più, ma il suo gesto resta un esempio di vera amicizia e altruismo. Dopo trentotto anni, quella storia è tornata a vivere. Nel 2021, Roberto, Nicola e Sonia hanno raccontato la loro gita con un video, in occasione dell’inaugurazione dell’Aula Inclusione alla Scuola Media Mozzillo, intitolata a Matteo Fatone e ai suoi amici.

E oggi, guardando i ragazzi cantare e festeggiare, penso che il tempo passa… ma certe cose restano.

Restano il coraggio, l’amicizia, la capacità di non lasciare nessuno indietro.
Restano i gesti che non fanno rumore sui social, ma parlano direttamente al cuore.

E quella gita del 1988 resta così: un ricordo vivo, un esempio per tutti, e un omaggio a Matteo.”

Lo riporta a StatoQuotidiano.it, la signora Sonia Sovereto. 

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