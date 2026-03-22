Il caro prezzi nel settore ittico locale torna al centro del dibattito tra i consumatori di Manfredonia e della Capitanata. Diverse segnalazioni raccolte tra cittadini e frequentatori dei mercati rionali evidenziano una crescente insoddisfazione legata non solo all’aumento dei costi, ma anche alla trasparenza nella vendita e alla qualità dei prodotti offerti.

Uno degli elementi più citati riguarda la significativa differenza di prezzo tra territori vicini. “A Foggia – osserva un lettore – incide anche il costo del trasporto, con circa 30 chilometri in più, ma questo non giustifica rincari così marcati”. Il riferimento è, ad esempio, alle seppioline crude, che in alcuni casi registrerebbero differenze fino al 100% rispetto ai prezzi praticati nel porto sipontino. Ancora più evidente il divario su prodotti specifici: il gambero grigio venduto a circa 8 euro al chilo contro i 30 euro del gambero rosa, con una forbice che appare difficilmente comprensibile agli occhi dei consumatori meno esperti.

Le criticità non si limitano però al solo fattore economico. A preoccupare è anche la percezione di un progressivo allontanamento dei cittadini dal consumo di prodotti locali, un tempo accessibili e parte integrante della tradizione gastronomica. “Avete reso inavvicinabili persino le cicale di mare – denuncia un’altra segnalazione – e poi ci si meraviglia se la gente non compra più”. Analoghe osservazioni riguardano le cozze, il cui prezzo oscillerebbe tra i 5 e i 6 euro al chilo, cifra ritenuta elevata rispetto agli standard storici del territorio.

Sul piano della correttezza commerciale emergono inoltre segnalazioni più delicate, che chiamano in causa la necessità di maggiori controlli. Tra queste, la presunta vendita di specie ittiche spacciate per altre più pregiate, come il caso del “luccio di mare” venduto come nasello, con conseguente inganno per il consumatore sia in termini qualitativi che economici. Non mancano poi dubbi sull’affidabilità degli strumenti di pesatura utilizzati in alcuni banchi di vendita: “Torni a casa e, ripesando il prodotto, trovi la sorpresa”, racconta un cittadino.

Il quadro che emerge è quello di un settore alle prese con dinamiche complesse, tra aumento dei costi, concorrenza e necessità di mantenere margini di guadagno, ma anche con un rapporto di fiducia con la clientela che appare, in alcuni casi, incrinato. “Con zero controlli ognuno fa ciò che vuole – sintetizza amaramente un lettore – e oltre ai prezzi alle stelle c’è anche il rischio di truffe”.