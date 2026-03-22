Un gesto concreto di dialogo, accoglienza e fraternità nel cuore della città. La Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, ha offerto un pranzo a un gruppo di famiglie musulmane che versano in condizioni di indigenza già assistite dalla stessa Caritas e da altre istituzioni cattoliche del capoluogo dauno, in occasione della conclusione del Ramadan.

L’iniziativa, giunta al suo terzo anno consecutivo, si è svolta domenica 22 marzo presso il ristorante marocchino Marrakech, in via Monfalcone 47, nel quartiere Ferrovia, ed è stata fortemente voluta dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Giorgio Ferretti, che ha preso parte al momento conviviale insieme alle famiglie.

Un appuntamento che negli anni si è consolidato come segno tangibile di vicinanza e rispetto reciproco tra comunità diverse, capace di valorizzare l’incontro e la condivisione al di là delle differenze religiose.

Agli ospiti è stato servito te, briouat con verdure, tajine di pollo con limone e olive, pane marocchino, couscous con vitello e verdure e per concludere cheesecake al mango.

“Questo pranzo vuole essere soprattutto segno della fratellanza umana come avrebbe detto Papa Francesco nella famosa carta di Abu Dhabi. Tanti uomini, donne e bambini che vivono nella nostra provincia vogliono vivere in pace e vogliono lavorare. Tanti di loro sono anche necessari per la nostra agricoltura, per cui trovano lavoro e allo stesso tempo offrono il loro lavoro alle nostre campagne e alle nostre aziende agricole. E poi in questo momento c’è bisogno di segni di pace”, ha dichiarato mons. Ferretti, precisando: “Questo pranzo della Caritas Diocesana è stato pensato in modo che fosse proprio chiaro che noi vorremmo un’umanità nuova, riconciliata. Abbiamo scelto il ristorante Marrakech dove loro possono sentirsi a casa anche con la cucina”.

“Papa Leone XIV ha recentemente detto: ‘Il veleno della divisione e della conflittualità tende a inquinare i cuori e le relazioni sociali e va contrastato con la testimonianza evangelica dell’unità, del dialogo, del perdono e della pace’. Quanto fatto oggi si pone in questa scia. Del resto per essere ‘fratelli tutti’ vi è l’accoglienza senza giudizio. E questo anima da sempre la Caritas e il suo servizio”, ha commentato a margine del pranzo Khady Sene, direttrice della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino.

La Caritas Diocesana, da sempre impegnata nell’accompagnamento delle persone più fragili, rinnova così il proprio impegno nel promuovere percorsi di integrazione e dialogo interreligioso.

Un’iniziativa analoga è già in programma nelle prossime settimane, quando sarà la volta delle famiglie cattoliche, che saranno invitate a condividere un momento di festa in occasione della Pasqua di Risurrezione.