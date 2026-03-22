Si attesta su livelli contenuti l’affluenza alle urne in Puglia alle ore 12 per il referendum sulla giustizia. I dati, provenienti da tutte le sezioni scrutinate, restituiscono una partecipazione ancora bassa, in linea con le prime rilevazioni nazionali.
I dati provincia per provincia
Nel dettaglio, queste le percentuali registrate:
- Bari: 13,08% (1.224 sezioni su 1.224)
- Barletta-Andria-Trani: 12,15% (410 su 410)
- Brindisi: 11,67% (378 su 378)
- Foggia: 10,38% (652 su 652)
- Lecce: 12,66% (825 su 825)
- Taranto: 11,33% (543 su 543)
La provincia di Foggia risulta, al momento, quella con l’affluenza più bassa tra i territori pugliesi.
Manfredonia sopra la media della provincia di Foggia
Segnale leggermente più positivo arriva da Manfredonia, dove alle ore 12 ha votato il 12,82% degli aventi diritto (59 sezioni su 59).
Un dato che si colloca al di sopra della media provinciale di Foggia, ferma al 10,38%, evidenziando una maggiore partecipazione nella città sipontina rispetto al resto del territorio.
Affluenza ancora bassa: si attende il dato serale
L’affluenza resta comunque contenuta in tutta la regione, con percentuali che difficilmente superano il 13%. Decisivi saranno i prossimi aggiornamenti.
Al momento, il quadro conferma una partenza lenta per una consultazione referendaria che fatica a mobilitare l’elettorato.