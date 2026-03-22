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Home // Foggia // Referendum giustizia, affluenza ore 12: dati in Puglia. Manfredonia sopra la media provinciale

AFFLUENZA REFERENDUM Referendum giustizia, affluenza ore 12: dati in Puglia. Manfredonia sopra la media provinciale

Segnale leggermente più positivo arriva da Manfredonia, dove alle ore 12 ha votato il 12,82% degli aventi diritto

ELEZIONI, FOGGIA ph MAIZZI, ARCHIVIO

ELEZIONI, FOGGIA ph MAIZZI, ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Si attesta su livelli contenuti l’affluenza alle urne in Puglia alle ore 12 per il referendum sulla giustizia. I dati, provenienti da tutte le sezioni scrutinate, restituiscono una partecipazione ancora bassa, in linea con le prime rilevazioni nazionali.

I dati provincia per provincia

Nel dettaglio, queste le percentuali registrate:

  • Bari: 13,08% (1.224 sezioni su 1.224)
  • Barletta-Andria-Trani: 12,15% (410 su 410)
  • Brindisi: 11,67% (378 su 378)
  • Foggia: 10,38% (652 su 652)
  • Lecce: 12,66% (825 su 825)
  • Taranto: 11,33% (543 su 543)

La provincia di Foggia risulta, al momento, quella con l’affluenza più bassa tra i territori pugliesi.

Manfredonia sopra la media della provincia di Foggia

Segnale leggermente più positivo arriva da Manfredonia, dove alle ore 12 ha votato il 12,82% degli aventi diritto (59 sezioni su 59).

Un dato che si colloca al di sopra della media provinciale di Foggia, ferma al 10,38%, evidenziando una maggiore partecipazione nella città sipontina rispetto al resto del territorio.

Affluenza ancora bassa: si attende il dato serale

L’affluenza resta comunque contenuta in tutta la regione, con percentuali che difficilmente superano il 13%. Decisivi saranno i prossimi aggiornamenti.

Al momento, il quadro conferma una partenza lenta per una consultazione referendaria che fatica a mobilitare l’elettorato.

Affluenza Nazionale

A livello nazionale, l’affluenza alle urne si attesta al 14,91%, con 61.269 sezioni su 61.533 che hanno trasmesso i dati, confermando una partecipazione ancora moderata nelle prime ore di voto.

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