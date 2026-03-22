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Home // Manfredonia // Referendum sulla giustizia, affluenza bassa in Capitanata: a Manfredonia al 36,37% alle 23

MANFREDONIA 36.37% Referendum sulla giustizia, affluenza bassa in Capitanata: a Manfredonia al 36,37% alle 23

A Manfredonia ha votato il 36,37% degli aventi diritto, pari a 15.938 elettori. Un dato in linea con la media provinciale, che si attesta al 34,88%.

PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA - PH MATTEO NUZZIELLO

PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA - PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Affluenza contenuta in provincia di Foggia per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alla rilevazione delle ore 23 di domenica 22 marzo, i dati confermano un andamento sotto la soglia necessaria per il quorum.

A Manfredonia ha votato il 36,37% degli aventi diritto, pari a 15.938 elettori. Un dato in linea con la media provinciale, che si attesta al 34,88%.

Nel dettaglio, il capoluogo Foggia registra una partecipazione leggermente più alta, con il 39,13%, mentre tra i centri maggiori emerge il dato più basso di Cerignola, ferma al 27,47%. Segue San Severo con il 33,75% (13.381 votanti su 39.649 elettori). A Lucera si è recato alle urne il 35,24% degli aventi diritto, mentre San Giovanni Rotondo raggiunge il 39,24%.

Tra i comuni più piccoli, spiccano gli estremi: Carpino registra la percentuale più bassa con il 23%, mentre Celle di San Vito segna il dato più alto con il 47,50%.

A livello regionale, l’affluenza in Puglia si attesta intorno al 39%, confermando un trend moderato.

Il dato complessivo, al momento, evidenzia l’assenza del quorum, rendendo decisiva la seconda giornata di voto. I seggi riapriranno infatti lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15.

L’esito definitivo dipenderà dunque dalla partecipazione delle ultime ore, ma il quadro attuale lascia intravedere una difficoltà nel raggiungimento della soglia richiesta.

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