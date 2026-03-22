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Home // Andria // Tragedia sul lavoro nel Barese: muore operaio 30enne di Andria, il cordoglio della sindaca

ANDRIA MORTE Tragedia sul lavoro nel Barese: muore operaio 30enne di Andria, il cordoglio della sindaca

Secondo le prime informazioni, il giovane stava lavorando su una copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio

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In copertina, il sindaco Bruno - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Andria // Bari //

BARI – Ennesima tragedia sul lavoro in Puglia. Un operaio di 30 anni, originario di Andria, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone nella zona industriale di Modugno, nel Barese.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava lavorando su una copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Andria. A esprimere il dolore della città è stata la sindaca Giovanna Bruno, che ha affidato a una nota parole di grande commozione: «Un nuovo dolore attraversa tutta la città, dopo la notizia della prematura scomparsa di un giovane concittadino, padre da poco».

«Non ci sono parole – ha aggiunto – c’è solo tanta sofferenza, mista ad incredulità e rabbia, per una nuova vittima sul lavoro».

Il primo cittadino ha quindi rivolto un pensiero alla famiglia della vittima: «Alla famiglia e a tutti i suoi cari giunga il cordoglio profondo e rispettoso della città di Andria». Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo riporta l’Ansa.

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