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Home // Cronaca // Troia intitola il Parco Urbano a Federica Ventura: memoria e impegno contro la violenza di genere

FEDERICA VENTURA Troia intitola il Parco Urbano a Federica Ventura: memoria e impegno contro la violenza di genere

La decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Caserta nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di Federica

Federica Ventura. Fonte image FoggiaToday

Federica Ventura. Fonte image FoggiaToday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Troia – Un luogo simbolico della città diventa spazio di memoria e impegno civile. Giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 17.30, il Comune di Troia intitolerà il Parco Urbano a Federica Ventura, giovane madre e insegnante vittima di femminicidio nel 2018.

La cerimonia, che si svolgerà nel giorno in cui Federica avrebbe compiuto 49 anni, vedrà la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini, in un momento di raccoglimento collettivo.

Il programma prevede il ritrovo presso l’area mercatale in viale Kennedy alle 17.30, seguito da una “camminata poetica” verso il Parco Urbano. Alle 18.30 si terrà la cerimonia di intitolazione con lo svelamento della targa, mentre alle 19 è previsto un momento musicale.

La decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Caserta nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di Federica e trasformarla in un messaggio permanente contro ogni forma di violenza, a partire da quella di genere.

La sua storia, infatti, è diventata il fulcro di un percorso condiviso dalla comunità, sviluppato attraverso il progetto “Nessuna si salva da sola”, che coinvolge associazioni, centri antiviolenza, istituzioni e realtà culturali del territorio.

Il Parco Urbano, luogo di socialità e incontro tra generazioni, si trasformerà così in uno spazio di sensibilizzazione e consapevolezza. Qui troverà posto anche l’installazione artistica in bronzo “Ali di Libertà”, realizzata dal maestro Pino Di Gennaro, attualmente oggetto di una raccolta fondi per la sua realizzazione.

Un’iniziativa che vuole essere non solo un ricordo, ma un impegno quotidiano: perché la memoria di Federica Ventura continui a parlare alle coscienze e a contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne.

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