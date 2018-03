Falchi grillai, intervento Corpo Forestale

Di:

Spinazzola – GLI uomini del Comando Stazione del Corpo forestale di Spinazzola (BA) durante il normale espletamento del “controllo del territorio” in loc. “Raica” nei pressi dell’omonima fontana ubicata nella valle del torrente Ulmeta, in agro del comune di Spinazzola (BT), hanno rinvenuto un esemplare adulto maschio di, comunemente conosciuto come Falco Grillaio Il falco era impaurito e non in grado di riprendere il volo anche se apparentemente non erano evidenti lesioni di sorta nè traumi imputabili a colpi o ferite da armi da sparo. Alla zampa destra era visibile l’apposizione di inanellatura. La pattuglia del Comando CFS di Spinazzola, previa comunicazione alla Centrale operativa regionale del Cfs, ha provveduto direttamente a trasportare il falco presso(BA) “Centro Recupero Selvatici” dove è stato affidato nelle mani del dottore veterinario della predetta struttura.FALCHI GRILLAI E LIBERAZIONE – Lo scorso 18 aprile, nell’Oasi WWF Lago Salso di Manfredonia, sono stati rilasciatiGrillai da parte del Centro Studi Naturalistici Onlus, nell’ambito del progetto LIFE Natura 06 “Salvaguardia dei Rapaci della ZPS Gargano” promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Foggia e cofinanziato dall’Unione Europea. “Avviata ormai da tre anni, questa attività di ripopolamento è una delle più importanti d’Italia per questo rapace, grazie alla quale il Grillaio ha aumentato la sua popolazione nella provincia di Foggia in maniera esponenziale, raggiungendo la presenza ormai stabile di oltre dieci colonie che lasciano presagire un futuro migliore per questo raro uccello”, dicedel Centro Studi Naturalistici di Foggia.IL FALCO GRILLAIO – Il Grillaio è uno dei più piccoli rapaci europei. Le popolazioni effettuano a settembre una spettacolare migrazione verso le aree a sud del Sahara dove vi svernano, mentre a marzo tornano in Italia dove si riproducono. La presenza del Grillaio nelle campagne della Capitanata si rivela inoltre molto utile per la lotta biologica in agricoltura: il nome stesso del rapace è infatti spiegato dal fatto che si nutre prevalentemente di cavallette ed altri piccoli insetti. “Purtroppo a livello internazionale si tratta di una specie che ha subito un drastico declino in tutto il suo areale di distribuzione e risulta una delle più minacciate; fortunatamente in Basilicata e parte della Puglia (Murge) resistono ancora le popolazioni più importanti d’Italia dalle quali provengono gli esemplari che saranno rilasciati”, dice Rizzi. Infatti alcuni pulcini caduti dai nidi e non più accettati dai genitori vengono raccolti dall’Osservatorio Faunistico Regionale e consegnati presso le strutture presenti al Lago Salso dove avviene la riproduzione in cattività; in questo modo, dai nuclei fondatori si selezionano i soggetti pronti per il corretto inserimento in natura con lo scopo di poter formare ulteriori nuove colonie o ampliare quelle già presenti.LA LIBERAZIONE – Alcuni degli esemplari da liberare saranno dotati di radiotrasmittenti per monitorarne gli spostamenti nel tempo. Dopo la liberazione si proseguirà con un’escursione guidata attraverso pascoli e prati allagati ricchi di specie di uccelli acquatici che rendono l’Oasi WWF Lago Salso una delle più importanti zone umide dell’intero Mediterraneo.