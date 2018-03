Manfredonia, trasferimento succursale Roncalli nel Polivalente

Di:

Foggia – LA Provincia di Foggia, su indicazione e proposta del vicepresidente ed assessore alle Politiche Educative, Billa Consiglio, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Farina, ha provveduto al trasferimento della succursale dell’I.I.S.S. “Roncalli” di Manfredonia presso le aule disponibili al secondo piano dell’edificio che ospita attualmente l’istituto “Polivalente di Manfredonia”. La decisione è stata assunta in ragione della mancanza dei requisiti di sicurezza per la struttura in cui era collocata la succursale del “Roncalli”, ricevuta dalla Provincia di Foggia in base alle Legge 23 del 1996 . Gli studenti del “Roncalli” sono attualmente nelle 12 aule dell’Istituto I.I.S.S. “Euclide”, ospitato appunto all’interno del complesso del “Polivalente”.«Desidero esprimere il mio sincero e sentito ringraziamento agli studenti dell’Istituto “Roncalli”, alle Dirigenze Scolastiche dei due istituti interessati ed ai docenti per lo spirito di collaborazione ed il senso di responsabilità dimostrati nella gestione di questa complessa vicenda che abbiamo affrontato e risolto insieme – commenta l’assessore Consiglio – La disponibilità manifestata dagli studenti a seguire le lezioni con doppi turni pomeridiani durati per oltre un mese senza mettere in scena scioperi o proteste è la manifestazione plastica della maturità dei nostri ragazzi».Il lavoro per la ricerca di spazi che potessero accogliere gli studenti del “Roncalli” «non è stato semplice – sottolinea il vicepresidente della Provincia – Siamo però riusciti a completarlo avendo come unica priorità e come principale orizzonte i diritti e le esigenze della comunità studentesca, riuscendo soprattutto grazie alla loro collaborazione preziosa a raggiungere il risultato al quale tutti tendevamo».Redazione Stato