Allarme Marino: “Cantine con cisterne piene di vino invenduto”

San Severo – “CON lache continua a mietere vittime, la crisi della viticoltura di mquest’anno sarà ancora più evidente e grave. Infatti, la maggior parte di vino prodotto nel nostro territorio è quasi tutto nelle cantine invenduto: è questo lo spaccato che mi hanno presentato le organizzazioni agricole che ho incontrato in questi giorni”. E’ il commento di, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di San Severo, dopo aver analizzato la situazione del comporto vitivinicolo della città, uno dei settori più importanti dell’economia locale.

“Cercherò di farli uscire dall’emergenza – aggiunge Marino – e una volta eletto sindaco attiverò il tavolo della vigna. Voglio definire con i produttori vitivinicoli come uscire dalle produzioni commerciali ed anonime, come potenziare la presenza di etichette e bottiglie di pregio per il vino e per le bollicine. Per fare ciò dobbiamo intervenire favorendo il ricambio generazionale per bloccare l’abbandono dei vigneti e innovare i processi produttivi. Dobbiamo smettere di piangerci addosso.

Dobbiamo creare nuovi stimoli per il settore e per questo penso a un’Accademia della Vite con lo scopo di recuperare il patrimonio viticolo del nostro agro; di favorire l’adozione di una viticoltura sostenibile; di recuperare e trasmettere ai giovani gli antichi mestieri costruendo con l’Università di Foggia una formazione continua e la promozione di azioni di sistema del comparto viticolo; costruire una sinergia tra viticoltura, territorio, cultura, gastronomia e turismo. Insomma, il bombino bianco, vitigno che affonda la sua tradizione nella nostra cultura contadina, ha la sua culla storica nell’agro di San Severo, noi abbiamo il compito di portare questa storia nel futuro”.

