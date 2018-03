Di:



Foggia – NUOVO incidente stamani sulla SS 16 San Severo-Foggia: scontro tra due autovetture con ferimento di 3 persone. Due dei feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia, una terza agli ospedali Riuniti di Foggia poiché nell’impatto avrebbe riportato ferite più gravi. Sul posto 118 e carabinieri. Redazione Stato Incidente sulla SS16 San Severo-Foggia, 3 feriti ultima modifica: da

