A Pasquale De Biase il 3° Trofeo Open Primavera della Profishing

Manfredonia – E’ Pasquale De Biase della Gold Fish Barletta il vincitore del 3° Trofeo Primavera, gara Open di Surfcasting con il regolamento Catch and Realease dedicata a Mario Tomaiuolo organizzata dalla ProFishing Manfredonia del Presidente Emmanuele Armiento e dell’infaticabile vice Presidente Andrea Spagnuolo, domenica 19 Aprile 2015 presso l’arenile del Lungomare del Sole di Siponto (FG). La gara – iniziata alle ore 9.00 e terminata alle ore 13.00 – è stata caratterizzata principalmente da cielo coperto e mare leggermente mosso e dalle catture di numerosi cefali, qualche spigola e rari pesci piatti e mormore. Al trofeo hanno partecipato 54 atleti provenienti da Puglia, Marche e Campania. De Biase della Gold Fish Barletta ha vinto grazie a 25 prede e 359 punti, secondo Roberto De Rosa della Fisherman Foggia con 19 prede e 268 punti, terzo Leo Di Nunzio dell’ASD San Severo con 14 pesci e 213 punti, quarto Gianluca De Martino (Open), quinto Nicola Cavallaro della Gold Fish Barletta con 6 catture e 88 punti, sesto Marco Aprile della Surfcasting Team Foggia con 3 pinnuti e 68 punti, settimo Riccardo Visciglia dei Pirati del Mare di Molfetta con 11 prede e 164 punti, ottavo Angelo Pelusi della Gold Fish Barletta con 9 pesci (150 punti), nono Fabbrizio Benefico della Fisherman Foggia con 6 prede (80 punti), decimo Luigi Cappone dei Pirati del Mare di Molfetta con 5 prede (69 punti). Premiati a fine gara anche gli atleti più giovani Alessandro Finori (13 anni) e Davide Pipoli di anni 16 della APSD San Bendetto (AP) e l’unica donna Anna Zuzzaro della Fisherman Foggia. FOTOGALLERY





