Alcol a bimba di 4 anni, denunciati

Di:

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 22 APR – Facevano bere alcolici alla nipotina di 4 anni. E’ il risultato del referto che, dall’ospedale di Reggio Emilia, è arrivato ai carabinieri che hanno denunciato tre persone per maltrattamenti in famiglia.

Una donna parmigiana di 45 anni sosteneva, infatti, che la figlia, di 23, non fosse in grado di prendersi cura della sua bambina di 4 anni e, anche con spintoni e minacce, si sostituiva a lei nella sua educazione. Educazione che, però, prevedeva anche l’assunzione di alcolici. In questo era spalleggiata dalla sorella e dal compagno della figlia e padre della bambina che pur conoscendo i

fatti, non interveniva, assecondando la suocera.

I carabinieri sono intervenuti e li hanno denunciati tutti e tre. La giovane madre, con la piccola, sono invece state affidate a una struttura protetta.