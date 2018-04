“Bombe inesplose in mare”. Nuovo libro – inchiesta di Lannes

Di:

Manfredonia, 22 aprile 2018. “Circa trent’anni fa ero alll’isola di Pianosa, una zona inaccessibile a chi è senza autorizzazioni, perché qualcuno ci aveva segnalato una miriade di bombe inesplose a pochi metri di profondità. C’era incredulità ma nel corso dell’immersione di verifica trovammo almeno una cinquantina di ordigni inesplosi”.

Il giornalista investigativo Gianni Lannes, con gli associati di Manfredonia Nuova e “Gli Amici del Mare”, ha aperto in questo modo la presentazione del libro “‘Bombe a…mare’ dall’iprite all’uranio sporco nei mari d’Italia“, ieri nell’Auditorium Serricchio di Manfredonia.

La nuova inchiesta di Lannes riporta alla luce una questione poco conosciuta attraverso documenti secretati da anni. Nel libro racconta di come l’Italia sia circondata ancor oggi da numerose bombe. In primis nell’Adriatico quando, dopo la II guerra mondiale, le navi nordamericane cariche di iprite affondarono tra il ‘43 ed il ‘45 a Bari e nel golfo di Manfredonia.

Video



Realtà, quella svelata da Lannes, a dir poco sconosciuta ma inquietante e confermata anche dalla testimonianza diretta di Michele Conoscitore, pescatore sipontino: “Avevo poco più di dieci anni e ricordo che mio padre ‘pescò’ nel mare una bomba. Nel ripulirla una piccolissima scheggia lo colpì alla gamba e per questo accusò sempre forti dolori. Mio fratello trovò invece una bomba a pochi metri di profondità. Fece molto fumo e solo dopo un po’ riuscì a ributtarla in mare. Racconto questo per sottolineare la pericolosità di queste bombe e soprattutto la facilità con cui si ritrovano nelle reti dei pescatori.”

“Tanti anni fa ebbi il piacere di conoscere Michele Magno e Raffaele Occhionero, segnalati come persone informate sulla questione delle bombe in mare”, ha detto ancora Lannes. “In particolare Occhionero era interprete dopo la fine della Seconda guerra mondiale presso il Comando tedesco a Manfredonia”. “Nonostante fossero testimoni diretti – ha continuato -, non furono in grado di fornire prove e quindi ho dovuto cercare altrove, in archivi di vario genere, primo fra tutti l’’Archivio storico della Marina Miliare’ a Roma. Il faldone ‘Santoni’ presente a Roma contiene prove inequivocabili che attestano la conoscenza della presenza di ordigni inesplosi nei fondali marini italiani da parte della Regia marina e poi della Marina della Repubblica”.

E ancora: “Gli alleati durante la II Guerra mondiale hanno affondato nei mari italiani e sono ancora lì, secondo i dati ufficiali, 1 milione di bombe proibite dalla Convenzione di Ginevra del 1925. QUesto perché caricate con iprite e fosforo principalmente e altamente dannose non solo per chi le ‘pesca’ ma per la collettività intera, chi compra e mangia il pescato contaminato da agenti chimici pericolosi.”

Libera Maria Ciociola