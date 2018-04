Calcio. Ennesima umiliazione del Manfredonia 1- 8 a Taranto

Taranto - Manfredonia 1- (ph: tarantocalcio.it) ARCHIVIO

Di:



Manfredonia. Spettacolo allo Stadio Iacovone nella gara valida per la 32° giornata del campionato di serie d girone h tra Taranto e Manfredonia. Cronaca: All’11° minuto del 1° tempo, il Taranto passa in vantaggio con la rete di D’Angelo, realizzata su assist di Marsili Al 9° minuto del 2° tempo, il Manfredonia pareggia con rete di La Forgia, realizzata su assist di La Porta. Il Taranto al 13° ritorna in vantaggio con Favetta. Al 18° rete di Ancora. Al 20° rete di Diakitè. Al 28° goal di Ancora. Al 31° rete di Galdean. Al 45°, rete di D’Agostino. Al 46° goal di Diakitè. Formazioni:

Taranto: Pellegrino, Corbier, Cacciola, D’Angelo, Ancora, Gori, Marsili, Giorgio, Galdean, Capua, Favetta.

All.: Cazzarò Michele.

A Disposizione: Pizzaleo, Giannotta, Portoghese, D’Agostino, Diakitè, Bilotta, Palumbo, Boccadamo, Li Gotti. Manfredonia: Grasso, Granatiero, Tristano, Russo, Rubino, Maffiola, Rinaldi, Stoppiello, La Forgia, La Porta, Genchi.

All.: Mancano Lorenzo

A Disposizione: Prencipe, Ciuffreda, Brigida, Falcone, Gallo, Martino, Rendine, Quitadamo, Falco. Arbitro: Pirriatore Graziella (Sezione Di Bologna)

1° Assistente: Barcherini Andrea (Sezione Di Terni)

2° Assistente: Marchionni Riccardo (Sezione Di Foligno) Note: Al 41° minuto del 2° tempo, espulso il portiere del Manfredonia Grasso. Risultati Altre Gare

Gravina-Team Altamura 2-0 Francavilla-Audace Cerignola 4-2 Az Picerno-Aversa Normanna 4-1 Frattese-Pomigliano 1-0 Città Di Gragnano-Cavese 1-2 Taranto-Manfredonia 8-1 San Severo-Sarnese 3-0 Nardò-Potenza 1-0 Sporting Fulgor-Turris 1-1 Classifica Potenza 77 Cavese 72 Taranto 65 Team Altamura 63 Audace Cerignola 60 Az Picerno 52 Gravina 50 Nardò 49 Francavilla 49 Turris 36 (-4 pen.) Città Di Gragnano 36 Sarnese 32 (-2 pen.) Frattese 32 Pomigliano 31 San Severo 30 Aversa Normanna 29 Manfredonia 17 (-2 pen.) Sporting Fulgor 13 Prossimo Turno, 33° Giornata Frattese-San Severo Sarnese-Az Picerno Manfredonia-Cavese Turris-Città Di Gragnano Pomigliano-Francavilla Audace-Cerignola-Gravina Aversa Normanna-Nardò Team Altamura-Sporting Fulgor Potenza-Taranto A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 22 aprile 2018 Calcio. Ennesima umiliazione del Manfredonia 1- 8 a Taranto ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.