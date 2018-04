La Free time Manfredonia sfida il Pharmapiù città Sant’Angelo

Di:

Manfredonia, 22 aprile 2018. Oggi, alle 18.00, al Palascaloria, la Free Manfredonia sfida la corazzata Pharmapiu Città Sant’Angelo nell’ultima giornata di serie A2 di pallamano maschile.

Gli abruzzesi, come ampiamente pronosticato alla vigilia, hanno stradominato il campionato, concludendolo, ampiamente, al primo posto, avendo, sinora, realizzato 14 vittorie ed una sconfitta. La formazione abruzzese, del resto, dopo aver concluso la stagione precedente il campionato di A1 al quinto posto, mancando, per un soffio, l’accesso alle semifinali scudetto, era stata, poi, costretta, in estate, a rinunciare all’iscrizione nella massima serie, per gravi problemi economici. E’, così, dovuta ripartire dalla A2, promuovendo alla guida della prima squadra Ernani Savini, il tecnico della nazionale di pallamano femminile, e confermando il nucleo storico dei propri giocatori. Le pedine più importanti della squadra abruzzese sono Mariotti, portiere molto alto e agile, il suo giovane vice, Colleluori, le ali Facchini e De Luca, il terzino Martellini, il capitano, Presutti, ed il giovanissimo centrale D’Agostino.

La Free Time sarà costretta ad affrontarla, domenica, senza il suo uomo migliore, Federico Rubbo Rodriguez, tornato in patria, per rispondere alla convocazione della nazionale uruguaiana, e l’altra ala titolare, Gianni Riccardo, costretto, da tempo, ad abbandonare la squadra, per motivi di lavoro.

Domenica prossima sarà una splendida giornata di sport, fra due formazioni che hanno onorato il campionato di A2 con una stagione straordinaria, raggiungendo, con ampio anticipo, i rispettivi traguardi: il Città Sant’Angelo il primo posto in campionato, con l’accesso ai playoff per risalire in A1, e la Free Time la salvezza, alla prima esperienza in serie A2.

I ragazzi di mister Tomaiuolo metteranno in campo tutte le proprie energie per salutare la loro tifoseria, invidiata in tutti i campi di A2, con una prestazione tutta grinta e, perchè no, con una prestigiosa vittoria, che le consentirebbe, con ogni probabilità, di concludere in bellezza il campionato.

“Domenica affronteremo un’avversaria sicuramente di categoria superiore, che, non a caso, ha dominato il campionato – ha affermato il mister, Michele Tomaiuolo – Cercheremo di festeggiare e salutare con una vittoria il nostro splendido pubblico, chiudendo un campionato strepitoso e ricco di soddisfazioni, che nessuno avrebbe potuto immaginare alla vigilia. Peccato solo per aver dovuto fare a meno nella parte finale della stagione al nostro giocatore più forte ed a numerosi altri ragazzi. Sono convinto che, al completo e con qualche problema economico in meno, avremmo, addirittura, anche potuto raggiungere i playoff per la serie A1”.

PROGRAMMA E RISULTATI ULTIMA GIORNATA DI RITORNO

Lazio-Ginosa 24-19

Altamura-Esperanto Fondi 43-29

Proger Teramo-Genesis Mobile Atellana 25-28

Free Time Manfredonia-Pharmapiu Città Sant’Angelo

CLASSIFICA

Pharmapiù Città Sant’Angelo 28

Putignano 23

Genesis Mobile Atellana 22

Free Time Manfredonia 20

Proger Teramo 19

Lazio 13

Altamura 12

Ginosa 3

Esperanto Fondi 2

Ufficio Stampa Free Time Manfredonia