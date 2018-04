Una nuova ambulanza per Manfredonia: l’impegno dell’ANC (foto)

Di:

”Al primo incontro con il Vescovo Michele Castoro per servizi giornalistici ci ha presentato Don Dalvatore Miscio che si è subito prodigato per esaudire ogni nostra richiesta. Oggi, dopo numerosi riconoscimenti per i suoi meriti eccezionali, ci segnalano con il seguente comunicato che Don Salvatore Miscio è l’Assistente Spirituale della Sezione Carabinieri di Manfredonia.

“Un benvenuto a tutte le Autorità presenti(Carabinieri, Guardia Costiera, Associazione dell’ANMI, Arma Aeronautica, Finanzieri d’Italia, soci tutti, signore e signori, sponsor vari,

dal 22 marzo 2018 l’Associazione Nazionale Carabinieri – Gruppo Volontariato – per effetto della Determina Regionale della Regione Puglia n. 287/FG , ha assunto una nuova natura giuridica, in quanto è stata iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

La tanto attesa iscrizione si è alla fine concretizzata.

Questo momento segna un punto di svolta epocale e l’inizio di un nuovo modo di gestire la nostra Associazione.

Il cambiamento è stato pensato infatti, per tutelare sia i volontari e per snellire tutte le pratiche burocratiche che sono sempre state appesantite dalla complessità delle norme legislative proprie della Pubblica Amministrazione.

Questo ci permetterà di essere più efficienti e più competitivi, mettendoci sullo stesso piano rispetto a tante altre Associazioni che operano come noi in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

Ma a parte questo, nulla di fatto cambierà per quanto riguarda gli obbiettivi del nostro volontariato e lo spirito che da sempre ci anima e che ci fa essere degli ottimi volontari.

Le nostre attività attuali e future, i progetti finalizzati al nostro sviluppo, sono e continueranno ad essere sempre in linea con la strategia 2020 mettendo, come sempre, al centro delle nostre azioni l’attenzione alle vulnerabilità presenti nel nostro territorio, provinciale, regionale e nazionale.

Così pure l’impegno e la disponibilità di tutti i volontari unitamente alla professionalità che continueranno ad essere la nostra miglior risposta alle richieste d’aiuto e di intervento che giungono dal nostro territorio. Sono convinto che questo primo riconoscimento non tolga nulla allo spirito ed alle motivazioni che ci spingono a fare del volontariato nell’Associazione Nazionale Carabinieri, ma credo che possa essere invece un rinnovato motivo di unione e di crescita: tutti insieme possiamo affrontare questo nuovo percorso perché ora e tutti insieme dobbiamo esserne ancora più responsabili.

Il nostro obbiettivo deve essere quello di consolidare le nostre attività e, imparando a sfruttare questo nuovo assetto organizzativo, cominciare a muoverci per riaffermare la nostra presenza qualificata nel territorio. Credo che dobbiamo sempre essere orgogliosi di appartenere a questa gloriosa Associazione che quest’anno festeggia i suoi 35 anni di vita e che ha saputo esserci in tutto questo tempo grazie sia all’importanza dei principi su cui si fonda, sia alla sua capacità di rinnovarsi e di adattarsi ai numerosi cambiamenti che ha visto succedersi.

Ho voluto scrivervi queste poche righe per rendervi partecipi dei miei primi pensieri e le prime sensazioni dopo aver ottenuto il meritato riconoscimento: per me ha rappresentato un passo importante ed anche emozionante.

Desidero infine porgere a tutti voi, Volontari , i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ed esprimervi anche il mio più profondo ringraziamento per l’impegno costante e la profonda dedizione che riservate per la nostra missione. Siete i silenziosi protagonisti di una grande opera, impegnati quotidianamente al servizio dei vulnerabili, spesso anche distogliendo preziose attenzioni alla vostre famiglie. E’ una cosa che apprezzo molto e di cui vi devo sempre ringraziare.

Con profonda riconoscenza e stima.

Speciali ringraziamenti agli sponsor che ci hanno permesso oggi di inaugurare l’ambulanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed in specifico a: Sanità Più di Foggia, Farmacia Santa Rita, UBI/BANCA, Saverio Dragano, Leo Carriera, Mille Motivi).

L’ambulanza è stata benedetta dal Parroco Don Salvatore Miscio della Parrocchia della Sacra Famiglia di Manfredonia.

E da oggi Don Salvatore Miscio è l’Assistente Spirituale della Sezione Carabinieri di Manfredonia.

Specializzato in antropologia teologica, insegna all’ISSR di Foggia.

Sta svolgendo una ricerca dottorale presso la Facoltà Teologica Pugliese nell’ambito della nuova evangelizzazione. Dal 2008 è responsabile del Servizio per la Pastorale giovanile e vocazionale della sua Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo. E’ inoltre assistente ecclesiastico diocesano e regionale per il Settore giovani di Azione cattolica.

Don Salvatore Miscio, con la forza comunicativa che lo caratterizza, ha guidato gli studenti a riappropriarsi della propria vita, a sentirla e amarla fino in fondo.

Ha scritto un libro “Dio del cielo vienimi a cercare. Faber, uomo in ricerca.”

Complimenti e buona vita”.

(A cura di Nino Di Giovanni)

