50ima Giornata della Terra – CONCERTO #artistsforplants

Da un’idea di Sara Michieletto e Pierina Trivero a cura di Sara Michieletto letture di Sabina Tutone brani scelti da Bianca Nardon grafica di Stijn Jansen montaggio di Fabrizio Villetti regia di Silvia Chiodin Oblivion, per violino e orchestra di Astor Piazzolla, eseguito da Salvatore Accardo con l’Orchestra Sinfonica “Simón Bolívar” è al link https://www.youtube.com/watch?v=KqyXN

Registrato a Caracas il 26 novembre 2007 “Oh, cieli azzurri” tratto dall’Aida di Giuseppe Verdi, interpretato da Fiorenza Cedolins è al link https://www.youtube.com/watch?v=_WzZI

Registrato al Teatro san Carlo di Napoli nel 1999 “Ombra mai fu” tratto dal Serse di Georg Friederich Händel, interpretato da Sara Mingardo è al link https://www.youtube.com/watch?v=V9-LB… Registrazione live dalla Wigmore Hall, Londra, con l’Accademia degli Astrusi, 27 settembre 2012 La musica del video “Natural Thought”, per viola e voce, di Danusha Waskiewicz, è “La donna del fiume” di D. Waskiewicz. Il video è realizzato da DoppiaKamera Music Films.

Il brano Confutatis tratto dal Requiem di Giuseppe Verdi, interpretato da Riccardo Zanellato è al link https://www.youtube.com/watch?v=G8x5b streaming del Rundfunkchor Berlin, Orchestra NDR della Elbphilarmonie, 1 novembre 2019 si ringrazia Comitato Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche – CNFLS Altreconomia Gisella Curtolo Massimiliano Pellè Orchestra Sinfonica “Simón Bolívar” Accademia degli Astrusi Orchestra NDR della Elbphilarmonie Teatro San Carlo di Napoli Azienda per il Turismo della Val di Fiemme Pierpaolo Cigagna You tube QUESTO VIDEO NON HA SCOPO DI LUCRO E’ STATO REALIZZATO PER SENSIBILIZZARE ALLA CENTRALITÀ DELLE PIANTE NELL’ECOSISTEMA CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO E GRATUITO di Salvatore Accardo – violinista, Fiorenza Cedolins – soprano, Giovanni Sollima – violoncellista, Sara Mingardo – contralto, Riccardo Zanellato – basso, Desirèe Rancatore – soprano, Paolo Marzocchi – pianista e compositore, Roberto De Candia – baritono, Danusha Waskiewicz – violista e compositrice, Fabio Vacchi – compositore, Beatrice e Ludovica Rana – pianista e violoncellista E di Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell’Università degli Studi di Firenze. Gli artisti che non hanno potuto realizzare un video inedito per questa occasione hanno scelto un brano già realizzato del quale hanno fornito link e riferimenti. I brani letti sono tratti dal libro “La Nazione delle Piante” di Stefano Mancuso, Editori Laterza.

Tutte le immagini montate ci risultano essere libere da diritti. Se nonostante la grande attenzione prestata, per errore ci fosse sfuggito qualcosa preghiamo di tener conto della nostra assoluta buona fede e del carattere benefico e culturale dell’opera. #artistsforplants è un appello globale a tutti gli artisti del pianeta per interpretare e valorizzare il mondo vegetale in occasione dell’Anno Internazionale per la Salute delle Piante e della 50ima Giornata mondiale della Terra, celebrata il 22 aprile 2020.