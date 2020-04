Coronavirus: Fi, 100 euro a pugliese per vacanze in regione

(ANSA) – BARI, 22 APR – Cento euro per ogni pugliese che deciderà di trascorrere le proprie vacanze in Puglia per almeno tre notti: é la proposta del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, del presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, e dei consiglieri Domenico Damascelli e Francesca Franzoso, per sostenere il settore turistico danneggiato dall`emergenza coronavirus. “. Abbiamo messo nero su bianco la proposta, con un impegno di spesa per questa stagione estiva di 5 milioni di euro, redigendo un emendamento alla proposta di legge “Misure straordinarie per le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid-19″. Il bonus sarà riconosciuto per ogni vacanza effettuata in Puglia dai nostri cittadini, previa, ovviamente, domanda con allegata la documentazione che attesti l`effettivo svolgimento del soggiorno”.(ANSA). YD9-BU22-APR-20 17:08 NNNN