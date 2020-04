Covid19, Manfredonia resta sotto i 50 casi complessivi. Ipotesi sesto decesso

20 Aprile

Manfredonia, 22 aprile 2020. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale alrisultanodi cui. Lo riporta la Protezione civile comunale, attraverso un testo pubblicato sul sito della P.A. di Manfredonia. Manfredonia che resta nella fascia, relativamente al bollettino epidemiologico odierno divulgato dalla Regione . StatoQuotidiano.it ha come riferimento complessivo (dall’inizio dell’emergenza sanitaria, fine febbraio/inizio marzo) un totale di 44 positivi, di cui 4 deceduti, 10 guariti, alla sera del 13 aprile 2020 . Da questa data, va aggiunto un quinto decesso e, a livello statistico, ulteriori positivi (non quantificabili) come del resto la stessa Prefettura riporta. Difatti, il 19 aprile 2020 erano 17 i cittadini ancora positivi a Manfredonia (fonte: Prefettura di Foggia), il giorno seguente (il 20) i positivi sono diventati 19 (sempre per la stessa fonte). Già questo testimonia un incremento per i casi di positività, fortunatamente lieve, essendo Manfredonia ancora sotto la fascia dei 50 casi confermati di Covid19.

Nel frattempo, in giornata è deceduto un uomo, classe 1949, ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza, già malato. Si sospetta una positività al Covid19 (nessuna ipotesi naturalmente sulle cause del contagio), ma non ci sono al momento conferme ufficiali.