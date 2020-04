Foggia. Emergenza alimentare. “E il fondo di solidarietà?”

Dichiarazione dei consiglieri comunali Lino Dell’Aquila, Lia Azzarone, Franceso De Vito, Michele Norillo e Anna Rita Palmieri

“L’emergenza alimentare a Foggia si contrasta con i fondi dello Stato e della Regione Puglia. Il Comune non ha stanziato un euro e il fondo di solidarietà annunciato dal sindaco non è ancora stato costituito dopo 22 giorni. La notizia è stata data dall’assessore alle Politiche Sociali Raffaella Vacca nel corso dell’audizione nelle Commissione Bilancio e Politiche sociali, svoltasi questa mattina in streaming. Lo stanziamento di 445.000 euro era stato annunciato dal sindaco Franco Landella lo scorso 30 marzo con un video diffuso via facebook. La premessa alla scelta era questa: il Governo ha destinato per l’emergenza sociale a Foggia 1milione 142mila euro, “una cifra irrisoria”, la definì Landella, aggiungendo che “come amministrazione, abbiamo predisposto un fondo di solidarietà di 445 mila euro di risorse comunali”. Il 3 aprile, la Regione Puglia decise di incrementare i fondi dello Stato con lo stanziamento di 412.757,18 euro destinati ai Bonus di prima necessità. Con buona pace delle critiche espresse da Palazzo di Città. E il Comune? Stamattina l’assessore Vacca, sollecitata dai consiglieri comunali del Partito Democratico, ha affermato, in diretta streaming con i consiglieri di ogni partito e lista che compongono le Commissioni Bilancio e Politiche sociali, che “nessun fondo comunale è stato messo a disposizione dell’assessorato” per fronteggiare l’emergenza alimentare. Nulla. Neanche un euro. E i 445.000 euro? “Chiedete al sindaco”, ha risposto l’assessore. Qualche consigliere di maggioranza ha cercato di arrampicarsi sugli specchi ipotizzando che si tratti di fondi del Piano Sociale di Zona, interamente finanziato dalla Regione Puglia, originariamente destinati ad altri scopi e che saranno dirottati verso questa emergenza. Il rumore delle unghie sul vetro si è avvertito nettamente anche in streaming.

Quei fondi, se mai ci fossero o ci saranno, sarebbero utilissimi ad alleviare i problemi di chi ha redditi minimissimi – al di sotto di 150 euro – e non può accedere ai fondi stanziati da Governo e Regione Puglia, destinati a chi non ha alcun reddito o sussidio come indicato dalle circolari esplicative del DPCM che ha introdotto la misura finanziaria. Per fortuna dei foggiani, e non solo, ci ha pensato la Regione Puglia a stanziare altri 9,3 milioni di euro – circa 400.000 euro per il Comune di Foggia – da utilizzare per l’emergenza alimentare.

C’è da augurarsi che, quando questi fondi arriveranno, il sindaco accolga i suggerimenti avanzati dai consiglieri del PD e di altri partiti e liste di minoranza, e la smetta di fare propaganda in un momento così drammatico”.