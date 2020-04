Franco Rinaldi “Un grande abbraccio a tutti gli artisti di Manfredonia”

“Voglio darti un messaggio d’amore di poche parole/ Resta a casa è la cura migliore/ migliore che c’è…Sai quanto bene fai/ In fondo, puoi/posso farlo anche io/Uniti per vincere/Dai, forti più che mai/Che male fa non toccarti più/Chiunque tu sia/Questo è un messaggio d’amore per te”.

Sono queste le parole nate al tempo del Coronavirus della nuova versione di ‘Messaggio d’amore’ (https://www.facebook.com/popofficinepopolari/ https://youtu.be/vFyx9oEH2ro) canzone con la quale Silvia Mezzanotte e i Matia Bazar vinsero per la seconda volta nel 2002 il Festival di Sanremo. Un invito in musica rivolto alle persone di cuore a restare a casa, e unirsi alla raccolta fondi “Manfredonia Anti-Covid19” disponibile sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme.com e promossa da ‘Pop Officine Popolari’ a supporto dell’Ospedale cittadino ‘San Camillo’. “Felice di aver dato il mio contributo al più bel ‘Messaggio d’amore’ che ci sia: un inno alla vita, una coccarda al petto per chi lotta con coraggio ogni giorno in prima linea, donando sé stesso per il bene della collettività”, esordisce la voce storica dei Matia Bazar.

“Oltre a teatri e palasport, esistono palcoscenici ben più importanti, che anche a luci spente e senza ribalta possono contribuire ad accendere i riflettori su iniziative di grande spessore”, prosegue Silvia Mezzanotte. “In quest’ultimo mese e mezzo, da Nord a Sud, ho ricevuto una pioggia di richieste di aiuto: ho pronunciato subito il mio sì, come nel più importante dei matrimoni, a tutti coloro che mi hanno contattata. Un modo per restare vicina al pubblico, anche quello più bisognoso, in una ideale tournée fatta di mani che si stringono e corpi che si abbracciano dal valore ancora più prezioso, specialmente in vista di una stagione estiva dalle piazze mute per artisti e pubblico”.

Per poi proseguire: “Ringrazio di vero cuore l’amico medico, il Dottor Matteo Vairo, impegnato in prima linea contro il Covid-19 per avermi coinvolta in questo progetto e per avermi fatto conoscere Alessandro Di Lascia e Simona Paciello che hanno dato vita a questa intensa rilettura di una fra le canzoni più importanti del mio percorso umano e artistico”. Riprende poi Silvia Mezzanotte: “Un grazie a Saverio Mazzone ed a tutto il gruppo di lavoro di ‘POP _ Officine Popolari’ per aver permesso fattivamente la realizzazione di questo benefico progetto artistico e con loro, anche il Collettivo Artisti di Manfredonia che si è unito al mio canto: Anna Miucci, Monica Paciello, Jole Virgilio, Simona Paciello, Cristina Bisceglia, Michele Bottalico, Amon e Gianpio Notarangelo al violino, incluso il videomaker Claudio Antonio Perrino. E, in particolar modo, i miei fidati quattro moschettieri con cui condivido da anni la scena: Riccardo Cherubini alle chitarre, Lino De Rosa Davern al basso, Claudio Del Signore alla batteria e Michele Scarabattoli alle tastiere per aver completamente risuonato e riarrangiato gratuitamente il brano”.

“Ringraziamo infinitamente Silvia – affermano i referenti di ‘ POP – Officine Popolari’ – di cui oggi per un meraviglioso segno del destino è il compleanno, per averci regalato la sua splendida voce ed averla messa a disposizione del nostro progetto, di Manfredonia e dell’Ospedale. La sua sensibilità ed il suo talento sono un gran bel messaggio d’amore per tutti noi, in un momento in cui siamo messi duramente alla prova dal distanziamento sociale e dall’impossibilità di relazionarci con tutte le persone più care. Alla stessa stregua continuiamo a prenderci cura del ‘San Camillo’”.

La raccolta prosegue sui due canali ufficiali della piattaforma di crowfdunding GoFundMe, dove è possibile donare con carta di credito (all’indirizzo www.gofundme.com/f/Manfredonia-anticovid), e con la modalità del bonifico bancario (BENEFICIARIO: Pop Officine Popolari Aps; IBAN: IT 03 L 05034 78450 00000001 4820; CAUSALE: Raccolta Manfredonia Anti-Covid19.