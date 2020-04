Manfredonia. Il nostro flash mob sostenibile virtuale

22 Aprile Giornata Mondiale della Terra…in lockdown. Noi torneremo presto ad abbracciarci ma lei ha bisogno di noi,ora più che mai. Il 22 Aprile Abbracciamola! È questo il nostro messaggio per la 50°Giornata Mondiale della Terra e per l’occasione i bambini della Scuola dell’infanzia San Francesco sez. E dell’Istituto Comprensivo Perotto-Orsini, hanno realizzato da casa splendidi capolavori, per tenere alta l’attenzione sulla cura e il rispetto della nostra amata Madre Terra, anche in questo momento difficile di convivenza con il Coronavirus.

Maestra Mariella Vaccarella e Maestra Sipontina Nuzziello – Sez. E – Scuola dell’Infanzia San Francesco