Lopalco “Nessun rischio per mare o piscina. Al bar? Meglio con la mascherina”

“I virus respiratori non si trasmettono per ingestione, ma per inalazione – spiega Lopalco – nel caso del Covid-19 in piscina sicuramente non c’è problema perché il cloro lo inattiva, nel mare c’è il fattore diluizione. Cioè se anche in una stessa zona stessero nuotando cento portatori di virus, la quantità di acqua è così vasta che l’effetto di diluizione lo renderebbe completamente innocuo“. Lo ha detto il prof., “l’epidemiologo dell’università di Pisa chiamato dalla Regione a guidare il coordinamento emergenze epidemiologiche”. Lo riporta La Repubblica di Bari

Anche in mare bisognerà stare attenti a rispettare le distanze interpersonali, quindi almeno 1,5 metri lontani da altre persone: “Se le famose goccioline del respiro arrivano in faccia a un’altra persona, quella può essere un’occasione di contagio. Ma in mare le occasioni di assembramento sono ridotte”. Quanto alle mascherine, non saranno necessarie in spiaggia, “ma – fa notare l’epidemiologo – se devo andare a comprare qualcosa al bar forse è il caso di utilizzarle. Bisogna comunque evitare assembramenti, su questo stiamo lavorando per fornire indicazioni a tutto il settore turistico”.