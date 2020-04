Manfredonia, dai social “Riaprite il cimitero, abbiamo la necessità di vedere i nostri cari”

Manfredonia, 22 aprile 2020. Come risaputo, nell’ambito delle “Misure urgenti finalizzate al contrasto e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19“, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha ordinato la chiusura del cimitero comunale. Esattamente come avvenuto in tutt’Italia. Come da ultimi provvedimenti, la chiusura del cimitero resterà attiva “fino a nuova disposizione”. Come avvenuto finora sarà comunque garantita “l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti prossimi nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dalle richiamate disposizioni“; garantita anche “la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri”.

Nonostante le disposizioni vigenti nell’intero Paese, continuano le proteste dei cittadini. “Ci sono fiori ormai vecchi da settimane e forse più. Vorremmo entrare, almeno un paio di persone al giorno”. “Io sono una di quelle disposta anche a pulire non solo per me”, dice Antonella”. Non sono mancati gesti d’amore verso i propri cari, come quello di una donna che ha lasciato un biglietto all’ingresso del cimitero con un messaggio d’amore per il papà scomparso da anni. La lettera di una cittadina. “Volevo chiedere gentilmente ai commissari prefettizi di permettere a noi cittadini di poter fare visita ai nostri cari al cimitero. Lo so che non è un’esigenza per tutti, ma chi non ha più una persona cara al proprio fianco sente la necessità di poterla visitare e soprattutto piangere davanti la lapide del cimitero. Vi prego di darci questa possibilità: al cimitero non si creano assembramenti perché comunque gli ambienti sono vasti e anche aperti. Vi prego ancora di prendere in considerazione questo mio pensiero. So che tante persone hanno la mia stessa necessità. Grazie ancora e buon pomeriggio. Vi prego StatoQuotidiano, se potete pubblicarlo”.