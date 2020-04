Manfredonia. Proteste sui social “I guanti nei cestini, vergognatevi incivili”

vergognatevi siete di un’inciviltà inaudita. Ho dovuto pulire io e togliere una montagna di guanti. Vi rendete conto che bestie siete?”. Guanti e mascherine come misure di contrasto e protezione a causa dell’emergenza sanitaria in atto: benissimo. Il punto è che la strada, l’asfalto, le strade, i marciapiedi, non rappresentano la discarica dove cestinare il tutto.

, 22 aprile 2020. “Voglio solo dire una cosa:

Dai social arrivano foto relative all’inciviltà di alcuni cittadini di Manfredonia, all’esterno di un supermercato, ma la stessa situazione sta avvenendo un po’ ovunque. Prima di passare alla fase 2 forse sarebbe necessario ripassare i concetti base di una sana educazione civica. “Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. …per non avervi lasciato un mondo migliore di quello che è. L’intelligenza finisce dove inizia la maleducazione. Vergognatevi veramente…e in questo caso non si tratta di ragazzi, ma mi riferisco ai genitori , perché sono loro che in questo periodo vanno a fare la spesa. ….Figuriamoci i figli come usciranno“.