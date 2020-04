Manutenzione lidi, Barone “Senza nostro pressing, Emiliano avrebbe continuato a dormire”

“Siamo lieti che la Regione, dopo i proclami a mezzo stampa sulla prossima stagione turistica, passi ai fatti pubblicando. Anche in questo caso, come per le precedenti ordinanze per permettere interventi di pulizia e manutenzione ai gestori degli stabilimenti balneari e l, è stato necessario il nostro pressing su Emiliano che altrimenti avrebbe continuato a dormire.

Ora ci aspettiamo una comunicazione adeguata per informare di questa ordinanza i tanti titolari delle strutture che chiedevano questo provvedimento per evitare ulteriori danni dovuti a incuria e mancata manutenzione. Noi continueremo a sollecitare Emiliano per far ripartire l’economia pugliese. A quanto pare senza i nostri input non riesce a fare niente di concreto”.

Nota dei consiglieri regionali Rosa Barone e Cristian Casili.