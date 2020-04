Marasco (Civilis – Endas) “Fare ripartire il mondo dell’associazionismo, a rischio 70% settore”

Manfredonia, 22 aprile 2020. “La diffusione del coronavirus in tutto il mondo ci obbliga a reprimere il nostro bisogno di relazione, un impulso profondamente umano radicato nell’evoluzione: vedere gli amici, aggregarsi in gruppi, stare l’uno vicino all’altro, fare sport, cultura, hobby e attività ricreative. Gli effetti dell’isolamento sociale sulla salute, si sa che, se prolungati per lungi periodi, possono aumentare il rischio di alcuni disturbi, tra cui le malattie cardiovascolari, la depressione e la demenza, e alla lunga anche della mortalità. Innanzitutto è prioritario ridurre al minimo il tempo dell’isolamento, senza ulteriori estensioni che, anche se piccole, rischiano di demoralizzare le persone e aggravare il senso di frustrazione.

Poi serve garantire i beni di prima necessità, una corretta e rapida informazione di quello che sta succedendo e servizi adeguati per ridurre la condizione di noia e solitudine. Bisogna fare ripartire il mondo del terzo settore, associazioni, scuole di ballo, palestre, club, circoli sociali, rispettando normative di prevenzione e sicurezza della salute pubblica e di tutti gli associati, altrimenti il terzo settore all’70% scompare e questo va contro il dettame della Costituzione Italiana”.

A cura di Giuseppe Marasco Presidente Nazionale Civilis – Comitato ENDAS Manfredonia.