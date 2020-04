Nicola Gatta “La Provincia di Foggia è proiettata al post – pandemia”

Sono stati pubblicati sul sito della Provincia di Foggia, portale Appalti S.U.A., i bandi per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della viabilità dei Monti Dauni, il Presidente, Nicola Gatta, dichiara: “La Provincia di Foggia è proiettata al post-pandemia con l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali dei Monti Dauni, per un importo di trenta milioni di euro. Il lavoro in Provincia non si è fermato, ha solo cambiato forma, ed il nostro impegno continua come prima, con la spinta ulteriore che ci è richiesta da questa situazione eccezionale. Quando le misure di contenimento saranno allentate, questo Ente sarà pronto a dare un contributo decisivo all’opera di ripresa della Capitanata”.