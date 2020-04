P.T.A. di San Marco in Lamis: 8 positivi, già isolati

In riferimento ai casi di contagio da Covid-19 registrati nel Presidio Territoriale di Assistenza disi conferma la positività al tampone di 4 operatori sanitari e 4 ospiti. Dalla ricostruzione della catena dei contatti è emerso che il contagio è partito, verosimilmente, da un operatore sanitario che ha contratto il virus in ambito familiare. Sono state sottoposte a tampone 87 persone tra operatori sanitari e ospiti della struttura residenziale.. Nell’immediatezza si è provveduto, come da protocollo, a sanificare i locali. Il PTA è nuovamente operativo.

Lo riporta l’ufficio stampa dell’Asl di Foggia, in una nota odierna.